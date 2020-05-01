Инцидент с американским самолетом U-2 (1960)

В то время американские летчики были частыми "гостями" в воздушном пространстве Советского Союза . Только за период с 1956 года по 1 мая 1960 года радиотехническими средствами ПВО страны было зафиксировано 24 случая проникновения самолетов-шпионов на советскую территорию. На личном счету Пауэрса таких полетов было шесть.

Самолет Lockheed U-2, на котором американские летчики залетали в воздушное пространство СССР , идеально подходил для шпионских целей, поскольку мог подниматься на высоту более 21 километра над уровнем моря и был недосягаем ни для истребителей, ни для зенитчиков. За неуязвимость для средств противовоздушной обороны в Соединенных Штатах U-2 нарекли Dragon Lady ("Леди Дракон").

Попытки перехвата американских высотных разведчиков, нарушавших воздушное пространство СССР, предпринимались неоднократно советскими истребителями МиГ-19, но разница в высоте полета не позволяла им сбить нарушителя.

Ситуация изменилась 1 мая 1960 года. Рано утром в этот праздничный для советских граждан день самолет-разведчик U-2 под управлением старшего лейтенанта ВВС США Фрэнсиса Пауэрса вылетел с базы Пешавар (Пакистан) в сторону границы СССР с очередным разведывательным заданием – операция "Оверфлайт" (Overflight – "Перелет"), целью которой была фотосъемка военных и промышленных объектов и вскрытие советской радиолокационной сети. Самолет нес аппаратуру для регистрации радио- и радиолокационного излучения, а также выдвижную фотокамеру. В хвостовой части находился комплекс постановки помех радиолокационным прицелам советских истребителей и ракетам "воздух-воздух". Благодаря особой конструкции и специальному покрытию самолет-шпион обладал определенной радиолокационной невидимостью.

Маршрут Lockheed U-2 пролегал над ракетным полигоном Тюратам (Байконур), над Челябинском, южнее Свердловска (завод "Маяк"), северо-западнее Кирова, на север через Плесецк, Северодвинск, северо-западнее Кандалакши, на север к Мурманску с посадкой на авиабазе Буде (Норвегия). (Норвегия). Чтобы не выдать себя, пилоту строжайше запретили поддерживать радиосвязь и с аэродромом в Пешаваре, и с американской базой в Инджирлике (Турция).

Пауэрс пересек советскую границу в 5.36 по московскому времени юго-восточнее города Пянджа (с 1963 года – Кировабад, Таджикистан) и был обнаружен советскими радиолокационными средствами радиотехнических войск ПВО страны. Для разрешения создавшейся ситуации на центральный командный пункт войск ПВО страны прибыла группа офицеров и генералов во главе с главнокомандующим войсками ПВО маршалом Советского Союза Сергеем Бирюзовым.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, которому немедленно доложили о факте нарушения воздушного пространства СССР, потребовал принять все меры по пресечению разведывательного полета.

Однако все попытки перехватить U-2 заканчивались неудачей , так как его полет проходил на высоте не ниже 20 тысяч метров. ПВО не могло с ним ничего сделать – самолетам не хватало высоты, а зенитные ракеты наземного базирования почти нигде еще не стояли. Пауэрс уже миновал Тюратам, прошел вдоль Аральского моря, оставил позади Магнитогорск и Челябинск, почти подошел к Свердловску

Для его перехвата с находящегося неподалеку от Свердловска аэродрома Кольцово были подняты два истребителя Су-9 , у которых практический потолок до 20 километров. Из-за того, что самолеты перегонялись с Новосибирского авиазавода к месту службы, у них не было ракетного оружия, а у летчиков высотного снаряжения. Поэтому пилотам было приказано уничтожить американский самолет-разведчик тараном. Однако из-за ошибочных данных службы наведения летчики не смогли выполнить приказ. Один пилот не увидел цель вообще, а у второго при повторном наведении на цель команда отключить форсаж была подана преждевременно. Из-за этого истребитель потерял высоту.

После неудачной попытки тарана с аэродрома под Свердловском были подняты на перехват два МиГ-19 под управлением капитана Бориса Айвазяна и старшего лейтенанта Сергея Сафронова. К этому времени американский самолет-шпион уже пробыл в воздушном пространстве Советского Союза больше трех часов, зайдя на глубину 2,1 тысячи километров от границы. Он успел сфотографировать закрытый "атомный" город Челябинск-40 (ныне ЗАТО "Озерск"). На расстоянии 30 километров к юго-востоку от Свердловска Пауэрс изменил курс, повернув на 90 градусов. Его следующей целью был Плесецк.

В это время U-2 вошел в зону действия ракетного дивизиона , на вооружении которого стояли зенитные ракетные комплексы С-75, способные поражать цели на высоте до 22 километров.

Ракета, пущенная одним из его расчетов, не попала в цель. Когда самолет-нарушитель вошел в зону ответственности другого дивизиона ракетной бригады, то в 8 часов 52 минуты по нему была пущена еще одна ракета, при подрыве которой у Lockheed U-2 оторвало хвостовую часть. Машина, крутясь, стала падать. Чтобы спастись, Пауэрс не стал использовать катапультное кресло. Позже он утверждал, что в нем находилось взрывное устройство, которое должно было сработать при катапультировании, чтобы самолет не попал в руки противника. Летчик, дождавшись высоты, когда можно было дышать без кислородного прибора, выбрался из самолета и выпрыгнул с парашютом. Уже падающий U-2 был поражен еще одной ракетой.

После того, как U-2 рассыпался в воздухе, оператор РЛС принял отвалившиеся обломки за выпущенные противником радиолокационные помехи, потому было решено работать по U-2 дальше. Одна из ракет следующего залпа едва не поразила Су-9. Под этот же ракетный удар попали два истребителя МиГ-19, преследовавшие нарушителя. Машину Сергея Сафронова сбили, летчик погиб, а его напарнику, успевшему заметить идущую к его самолету ракету, в пикировании удалось выйти из-под удара . Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1960 года Сергей Сафронов посмертно был награжден орденом Красного Знамени.

За выполнение боевой задачи по уничтожению самолета-шпиона на высоте более 20 тысяч метров всему личному составу зенитной артиллерийской части была объявлена благодарность от имени Председателя Совмина СССР, а 12 офицеров, солдат и сержантов получили правительственные награды.

Американский летчик Пауэрс приземлился недалеко от уральской деревушки, где его и взяли в плен местные жители. Позже летчика доставили вертолетом на аэродром под Свердловском, а затем отправили в Москву.

Обломки U-2 были разбросаны на огромной площади, но почти все собраны – в том числе найдены относительно хорошо сохранившиеся передняя часть фюзеляжа с центропланом и кабиной летчика с оборудованием, турбореактивный двигатель и хвостовая часть фюзеляжа с килем. Почти на всех узлах и агрегатах стояла маркировка американских фирм, а разведаппаратура, блок подрыва самолета и личное оружие пилота неопровержимо свидетельствовали о военном предназначении самолета. Позднее в московском Парке культуры и отдыха имени Горького была организована выставка трофеев.

После распространения информации об уничтожении U-2 американцы, думая, что никаких улик не сохранилось, вообще отрицали сам факт преднамеренного нарушения границы. Затем было заявлено, что пилот заблудился. Но советская сторона опровергла это заявление, предоставив доказательства в виде обломков самолета и показаний самого пилота.

Американской администрации пришлось признать , что ее разведывательные самолеты продолжают облетать на большой высоте советскую территорию для мониторинга военных приготовлений (раньше Вашингтон это отрицал). В результате не состоялся саммит в Париже (Франция), на котором планировалось обсудить ситуацию в разделенной Германии, возможность контроля над вооружениями, запрещения ядерных испытаний и ослабление напряженности между СССР и США. Был отменен намеченный на июнь 1960 года визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву.

Военная коллегия Верховного суда СССР в августе 1960 года приговорила Пауэрса к десяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме по статье "шпионаж", но в заключении американский летчик провел всего 108 дней. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (настоящее имя Вильям Фишер) согласно достигнутой правительствами СССР и США договоренности.

После возвращения в США пилота подвергли тщательному допросу в следственной комиссии, проверке на детекторе лжи. Он был полностью реабилитирован. В октябре 1962 года Пауэрс закончил свою карьеру в Центральном разведывательном управлении и перешел на работу в компанию Lockheed, где проводил летные испытания U-2. В 1970 году после того, как он написал книгу воспоминаний "Операция "Оверфлайт", вызвавшую неудовольствие многих руководителей разведки США, летчика уволили. После этого он начал летать на вертолете, сначала в качестве "зеленого патруля", а затем в агентстве радиотелевизионных новостей в Лос-Анджелесе. В августе 1977 года он погиб при крушении пилотируемого им вертолета, когда возвращался со съемок тушения пожара в Санта-Барбаре.

В 2011 году ВВС США посмертно наградили Фрэнсиса Пауэрса Серебряной звездой за "мужество, проявленное им во время жестоких допросов советскими следователями" и несгибаемость перед лицом "обманов, интриг, оскорблений и угрозы смерти". С прошением о рассмотрении возможности награждения Пауэрса в ВВС обратился сын летчика, основатель музея "холодной войны" в штате Виргиния (США).