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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T17:16
https://ria.ru/20200430/1570824513.html
В Вологодской области введут обязательное ношение масок
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РИА Новости

В Вологодской области введут обязательное ношение масок

17:16 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. С 1 мая на территории Вологодской области вводится обязательное ношение масок на всех общественных территориях, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"По рекомендации главного санитарного врача региона вносим в протокол и решаем, что с 1 мая ношение медицинских масок на всех общественных территориях Вологодской области является обязательным. Это непростое, но необходимое решение", - сообщил во время онлайн-заседания оперативного штаба Кувшинников.
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Кувшинников добавил, что вводится ответственность за несоблюдение этих требований в соответствии с распоряжением главного санитарного врача области, штрафы могут доходить до 40 тысяч рублей.
"Поручаю начать главам муниципальных районов начать информационную кампанию по введению масочного режима, а всех уполномоченных составлять протоколы готовиться к контролированию за соблюдением этих требований", - заключил Кувшинников.
Глава региона добавил, что также берет на контроль за тем, чтобы маски и другие средства индивидуальной защиты были в свободной продаже в розничной торговой сети, аптеках, а также на вокзалах и автостанциях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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