В Вологодской области введут обязательное ношение масок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. С 1 мая на территории С 1 мая на территории Вологодской области вводится обязательное ношение масок на всех общественных территориях, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"По рекомендации главного санитарного врача региона вносим в протокол и решаем, что с 1 мая ношение медицинских масок на всех общественных территориях Вологодской области является обязательным. Это непростое, но необходимое решение", - сообщил во время онлайн-заседания оперативного штаба Кувшинников.

Кувшинников добавил, что вводится ответственность за несоблюдение этих требований в соответствии с распоряжением главного санитарного врача области, штрафы могут доходить до 40 тысяч рублей.

"Поручаю начать главам муниципальных районов начать информационную кампанию по введению масочного режима, а всех уполномоченных составлять протоколы готовиться к контролированию за соблюдением этих требований", - заключил Кувшинников.

Глава региона добавил, что также берет на контроль за тем, чтобы маски и другие средства индивидуальной защиты были в свободной продаже в розничной торговой сети, аптеках, а также на вокзалах и автостанциях.