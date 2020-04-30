Бизнес-объединения попросили отсрочек по налогам для всех компаний

"Распространение полугодовой отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия. Предоставление налоговых каникул предприятиям, чья выручка сократилась более чем на 50% относительно предыдущего месяца", - предлагается в пакете мер от "большой четверки" бизнес-объединений.

Предприниматели просят дать им право учитывать при расчете налога на прибыль 100%, а не 50% убытков за прошлые годы, а так же возможность исчислять авансовые платежи по налогам, исходя из прогнозных данных, а не по данным за предыдущие периоды, либо вообще отменить авансовые платежи.

Для малого бизнеса предлагается ввести мораторий на уплату обязательных фиксированных платежей по специальным налоговым режимам (патентная система налогообложения и единый налог на вмененный доход), если у предпринимателя не было выручки за соответствующий отчетный период, а также продлить на три года срок применения режима ЕНВД, который должен завершиться в текущем году.

Бизнес-объединения также предлагают приостановить нормы Гражданского кодекса о ликвидации предприятий в случае, если сумма их чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала.