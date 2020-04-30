В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 429

САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области выросло до 429, сообщает в четверг региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"По оперативным данным на 30 апреля, в регионе подтверждено 429 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10.35 мск 30 апреля в Ульяновской области подтверждено 406 случаев COVID-19. Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 23 человека.
Из общего числа заразившихся COVID-19 в Ульяновской области 48 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.