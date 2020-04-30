В Подмосковье выделят дополнительные средства на сферу здравоохранения

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Около 27 миллиардов рублей из дополнительно выделенных в бюджет Около 27 миллиардов рублей из дополнительно выделенных в бюджет Подмосковья средств направят на сферу здравоохранения, в том числе на борьбу с COVID-19 в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Большая часть дополнительно выделенных средств пойдет на сферу здравоохранения – порядка 27 миллиардов рублей. Они будут направлены на наши сегодняшние приоритеты – на профилактику и борьбу с распространением коронавирусной инфекции, на повышение качества помощи заболевшим, на поддержку медицинских работников", - сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов , которого цитирует пресс-служба.

По данным ведомства, на закупку средств индивидуальной защиты для медиков направят около 500 миллионов рублей, на обеспечение питания медиков, которые работают с пациентами с COVID-19 – около 94 миллионов рублей, на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких – около 46 миллионов рублей.

"Ремонт отделений медучреждений, перепрофилированных для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции - более 1 миллиарда рублей, создание резерва этиотропных препаратов для оказания своевременной медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, а также эти на организацию бесплатного лечения тех, кто лечится от COVID-2019 дома, тех, кто только ждёт результатов анализа, а также для заболевших ОРВИ и ОРЗ - более 599 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.

На выплату заработных плат медработникам и доплат тем, кто работает с пациентами с COVID-19, из бюджета дополнительно предусмотрено почти 17 миллиардов рублей.