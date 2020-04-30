В Югре действие режима самоизоляции продлили до 11 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе будет продлен до 11 мая включительно, сообщила в четверг глава региона Наталья Комарова

"Я приняла решение о том, чтобы продлить режим обязательной самоизоляции до 11 мая включительно в условиях режима повышенной готовности", - сказала Комарова, отвечая на вопросы жителей округа в Instagram.

Она добавила, что жителям округа рекомендовано соблюдать масочный режим, использовать средства индивидуальной защиты.

Согласно постановлению губернатора Югры, которым продлевается действие режима обязательной самоизоляции, жителям округа разрешено рыбачить при условии соблюдения межличностной дистанции не менее пяти метров. Кроме того, допускаются уличные пробежки, занятия физкультурой на открытом воздухе с 5 до 8 часов и с 21 часа до полуночи.

Также документ по-прежнему предусматривает организацию образовательного процесса для школьников в дистанционном формате, но с минимальным объемом домашних заданий.

По информации регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, инфекция в округе выявлена у 387 человек, выздоровели 80 из них, трое скончались.