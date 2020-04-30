В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 901

"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 30 апреля в регионе выявлено еще 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 901 человека", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло восьми человек после того, как стало известно о смерти 63-летнего мужчины и 72-летней женщины. Отмечается, что у пациентов были тяжелые хронические заболевания, которые в сочетании с коронавирусной инфекцией привели к необратимым последствиям. Сообщается также о 222 выздоровевших. Проведено почти 14 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.