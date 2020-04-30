Голикову попросили разработать рекомендации по выдаче продуктов семьям

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") направила обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой разработать для регионов рекомендации по оказанию помощи семьям с детьми, в частности, по выдаче продуктовых наборов во время распространения коронавируса.

"Россия уже месяц сидит на самоизоляции, и всем очевидно, что те небольшие накопления, которые были у наших семей, уже подходят к концу. Эта нетривиальная ситуация требует более гибкого реагирования от государственных и региональных социальных ведомств, особенно в отношении нуждающихся семей с детьми, живущих в городах, где нет возможности что-то вырастить на приусадебном участке и создать хоть какие-то продуктовые запасы", - пояснила Костенко РИА Новости.

Депутат считает, что в сложившейся ситуации адресную помощь нужно оказывать именно тем семьям, которые в ней нуждаются, а выстроить такую работу регионам должен помочь федеральный центр.

В своем обращении Костенко просит Голикову "провести мониторинг реальной ситуации в регионах в вопросе поддержки семей с детьми и выработать общие рекомендации для регионов по подходам в вопросе оказания помощи семьям с детьми и конкретно выдачи продуктовых наборов".

Ссылаясь на данные юристов одной из некоммерческих организаций, депутат сообщила, что в 12 субъектах РФ продуктовые наборы не предоставляются семьям с детьми. По ее данным, больше всего жалоб поступает из Алтайского и Краснодарского краев, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Астраханской, Новгородской, Костромской, Томской и Тамбовской областей.

Костенко сообщила, что в Мурманской, Свердловской, Липецкой, Воронежской и Ярославской областях продуктовые наборы заменены денежной компенсацией.

"Можно предположить, что в регионах, где обеспечение продуктовыми наборами не организовано официально, подобная помощь оказывается за счет благотворителей и внебюджетных источников. Но подтверждения таких акций в открытых источниках немногочисленны, и все они носят точечный, а не системный характер. Таким образом, можно сделать вывод, что в данных регионах социальное положение нуждающихся семей, имеющих детей и, в первую очередь, проживающих в городах, значительно ухудшилось за последний месяц", - отмечает депутат.

Она добавила, что чаще всего регионы используют при организации поддержки формальный подход - в перечень льготных категорий, как правило, включаются многодетные и малоимущие семьи. В некоторых субъектах в этот перечень входят семьи, имеющие детей-инвалидов, "то есть те категории семей и граждан, которые и сегодня находятся под опекой государства", отметила Костенко.

"При таком подходе реально нуждающиеся семьи с детьми, чье социально-экономическое положение ухудшилось из-за пандемии, помощи не получат. Например, неполные семьи, где детей воспитывает один родитель, родители, потерявшие работу ввиду закрытия предприятий из-за пандемии, или чей доход значительно сократился (например, работники сферы торговли и услуг), семьи, арендующие жилье или имеющие кредитные обязательства", - пояснила Костенко.