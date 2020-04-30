Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь

"Многие из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, значит, поток гуманитарной помощи может уменьшиться. Тогда и не надо нам такой помощи. В основном западные страны оказывают эту гуманитарную помощь. Они всегда и везде, на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс", - потребовал президент.