Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь

МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
"Мы видим активизацию наших западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на совещании по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи в стране. Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии.
Глава белорусского государства отметил, что на совещании будут рассматриваться вопросы, связанные с предоставлением Белоруссии иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации. "Управление делами и администрация президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи", - сказал Лукашенко.
Президент обратил внимание, что реализация этих мер уже дала результат - наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа: только за последние три года их общий объем составил около 240 миллионов долларов.
Лукашенко заявил, что на гуманитарной помощи в свое время "выросла" белорусская оппозиция. "Жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый", - сказал президент.
По его словам, Белоруссия открыта для гуманитарной помощи, направленной на социальные цели: на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей. "Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - заявил Лукашенко, предупредив о "жесточайшей ответственности".
Президент обратил внимание, что на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов. Лукашенко предложил обсудить на совещании предложения по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками, включая механизмы регистрации иностранной помощи.
"Многие из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, значит, поток гуманитарной помощи может уменьшиться. Тогда и не надо нам такой помощи. В основном западные страны оказывают эту гуманитарную помощь. Они всегда и везде, на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс", - потребовал президент.
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