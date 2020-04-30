Онлайн – конференция Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

- председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА;- первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Наталья ДОРОХОВА.член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам; председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила МАКАРИНА-КИБАК;- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь МАРЗАЛЮК;- член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Павел МИХАЛЮК;- председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александр ЛУКЬЯНОВ;- заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Егор МАКАРЕВИЧ.- член Комитета ГД РФ по контролю и Регламенту Дмитрий ЛАМЕЙКИН;- член Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, член Комитета городской Думы Краснодара по вопросам предпринимательства, экономики, инвестиций, информационной политики, информатизации и внешнеэкономических связей Максим БУРЛАЧКО.- заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Лидия ДРАГУНОВА.Также к видеоконференции будут подключены члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании из других городов Беларуси и России: Гродно, Могилев, Смоленск, Хойники, Калининград, Витебск, Брянск.Видеоконференция посвящена военно-историческим аспектам Великой Отечественной войны, а также социальному, культурному и духовному значению Великой Победы.В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы сохранения исторической памяти о героических подвигах советского солдата в годы Великой Отечественной войны, как неотъемлемой части будущего народов Беларуси и России, отношение современной молодежи к событиям и итогам Великой Отечественной войны и важность вовлечения молодых людей к сохранению достоверной исторической памяти и ее дальнейшей передачи от поколения к поколению. Также в ходе мероприятия будет рассказано о международном историко-патриотическом проекте "Цифровая звезда" по оцифровке памятных мест и захоронений времен Великой Отечественной войны и о многом другом.