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Онлайн – конференция Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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РИА Новости

Онлайн – конференция Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

10:43 30.04.2020
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7 мая в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в формате видеомоста Москва – Минск – Краснодар – Псков.
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Участники в Москве:
- председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА;
- первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Наталья ДОРОХОВА.

В Минске:
- член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам; председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила МАКАРИНА-КИБАК;
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь МАРЗАЛЮК;
- член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Павел МИХАЛЮК;
- председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Александр ЛУКЬЯНОВ;
- заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Егор МАКАРЕВИЧ.

В Краснодаре:
- член Комитета ГД РФ по контролю и Регламенту Дмитрий ЛАМЕЙКИН;
- член Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, член Комитета городской Думы Краснодара по вопросам предпринимательства, экономики, инвестиций, информационной политики, информатизации и внешнеэкономических связей Максим БУРЛАЧКО.

В Пскове:
- заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Лидия ДРАГУНОВА.

Также к видеоконференции будут подключены члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании из других городов Беларуси и России: Гродно, Могилев, Смоленск,  Хойники,  Калининград, Витебск, Брянск.
Видеоконференция посвящена военно-историческим аспектам Великой Отечественной войны, а также социальному, культурному и духовному значению Великой Победы.
В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы сохранения исторической памяти о героических подвигах советского солдата в годы Великой Отечественной войны, как неотъемлемой части будущего народов Беларуси и России, отношение современной молодежи к событиям и итогам Великой Отечественной войны и важность вовлечения молодых людей к сохранению достоверной исторической памяти и ее дальнейшей передачи от поколения к поколению. Также в ходе мероприятия будет  рассказано о международном историко-патриотическом проекте "Цифровая звезда" по оцифровке памятных мест и захоронений времен Великой Отечественной войны и о многом другом.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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