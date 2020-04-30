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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-30T10:26
https://ria.ru/20200430/1570786909.html
Российские нефтяники попросили не менять налоги
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569086071_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6fe0c2358d7523b6c79d080caad1bbba.jpg
РИА Новости

Российские нефтяники попросили не менять налоги

10:08 30.04.2020 (обновлено: 10:26 30.04.2020)
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© Максим БогодвидНефтяные качалки в Республике Татарстан
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
© Максим Богодвид
Нефтяные качалки в Республике Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Президент 29 апреля провел совещание с топливно-энергетическим блоком правительства и руководством крупнейших компаний по поводу того, какие меры поддержки нужны отрасли, чтобы снизить последствия от пандемии коронавируса и низких цен на энергоресурсы. Окончательный список поручений по его итогам еще не сформирован.
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По данным газеты, участники рынка на совещании просили ввести адресную поддержку предприятий ТЭК, включая предоставление госгарантий по кредитам для их рефинансирования. "Также компании просили о моратории на все изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам предприятий ТЭК в 2020–2021 годах,— это особенно важно для нефтяной отрасли, главного донора бюджета", - пишет издание.
Кроме того, в части нефтедобычи обсуждалось, что компании не будут наказывать за недостижение проектных уровней добычи на месторождениях, которые войдут в периметр сделки ОПЕК+.
Помимо этого, предлагалось рассмотреть пакет мер поддержки сервиса, в частности, снижение ставки страховых взносов со второго квартала до конца 2021 года до 15% и субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам в размере 2/3 от ставки рефинансирования в объеме до 20 миллиардов рублей.
Кроме того, предложена новая идея - создать резервный фонд незаконченных скважин за счет средств, привлеченных от банков по субсидированной процентной ставке (расходы бюджета на такие субсидии оцениваются в 15 миллиардов рублей в год). При более благоприятной рыночной обстановке нефтекомпании могли бы выкупить эти скважины.
Для поставщиков газа, электроэнергии и тепла основной проблемой является ухудшение платежной дисциплины. Компаниям газовой отрасли предлагают субсидировать процентные ставки по кредитам, которые привлекаются на покрытие кассовых разрывов. Участники рынка также попросили правительство ввести авансирование платежей за электроэнергию, тепло и газ со стороны бюджетных организаций, включая Минобороны, на период от одного до трех месяцев.
По данным издания, также обсуждался специальный режим трансграничного перемещения иностранных специалистов, отвечающих за обслуживание и установку оборудования. Для самого оборудования и запасных частей предлагалось упростить прохождение таможни.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Цены на нефтьОПЕКВладимир ПутинЭкономика
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