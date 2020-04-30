В Новосибирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Тридцать пять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Тридцать пять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области , сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, четверо скончались.

"В отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ – девять человек", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 84 ребенка с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 636, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, два – в Черепановскую ЦРБ, один – в Сузунскую ЦРБ. Всего в регионе проведены более 33 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.