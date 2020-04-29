Мурашко сравнил методы борьбы с коронавирусом в России и Германии

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Методы борьбы с коронавирусом в РФ схожи с используемыми в Германии, страны активно взаимодействуют, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Наверное, наиболее схожая страна, которая именно применяла те же меры и шла тем же курсом в плане медицинской помощи, - это Германия. Мы с ними активно взаимодействуем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Мурашко уточнил, что в среду поговорил с министром здравоохранения Германии о схемах лечения и принципах госпитализации и диагностики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.