Попова объяснила продление ограничений по коронавирусу

"Для нового вируса важны два аспекта. Первое — это то, что он передается от человека к человеку и передается достаточно быстро, <...> и то, что он достаточно долго живет на поверхностях". Анна Попова

Попова также сообщила, что за два инкубационных периода коронавируса, которые страна находилась в режиме самоизоляции, в России заметно упал темп прироста заболеваемости — с 23-30 процентов до семи-восьми процентов.

"Для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней. И это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания", — пояснила глава Роспотребнадзора.

Она особо подчеркнула, что введенные ограничения позволили сохранить жизнь и здоровье людей старше 65 лет, которых в общей структуре заболевших — 15 процентов.

"Люди в этом возрасте тяжело переносят болезнь, а иногда критически тяжело. Поэтому защитить их — это самая главная была задача", — добавила Попова.

По ее словам, среди зараженных в России 80 процентов — это люди трудоспособного возраста, пять процентов — дети.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что при соблюдении всех карантинных правил россияне смогут вернуться к обычной жизни, но с "определенными особенностями", которые будет диктовать этот вирус.

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, выздоровели 10 286, умерли от заболевания 972 пациента.