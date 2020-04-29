Москалькова считает меры по коронавирусу "непривычными, но благородными"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса непривычны для людей, но для достижения цели по предотвращению распространения коронавируса это благородные решения, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Если бы мы не опирались на данные мониторингов, в том числе проводимых и независимыми организациями, и международными организациями, которые пользуются доверием, то можно было бы ставить под сомнение эти меры, но когда мы видим количество жертв, погибших, заболевших людей, то нет сомнения, что государства — не только в России, но и во всем мире — принимают неприятные, непопулярные для человека меры, но по своим целевым установкам — благородные и нравственные", — сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ответ на вопрос о подозрениях некоторых людей, что государство якобы использует коронавирус, чтобы контролировать частную жизнь граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.