Москалькова считает меры по коронавирусу "непривычными, но благородными"

"Если бы мы не опирались на данные мониторингов, в том числе проводимых и независимыми организациями, и международными организациями, которые пользуются доверием, то можно было бы ставить под сомнение эти меры, но когда мы видим количество жертв, погибших, заболевших людей, то нет сомнения, что государства — не только в России, но и во всем мире — принимают неприятные, непопулярные для человека меры, но по своим целевым установкам — благородные и нравственные", — сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ответ на вопрос о подозрениях некоторых людей, что государство якобы использует коронавирус, чтобы контролировать частную жизнь граждан.