МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH17

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Так она прокомментировала постановление окружного суда Гааги о сохранении анонимного статуса 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении Boeing.

"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер. Чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения. Насколько мы понимаем, именно для демонстрации независимости и непредвзятости процесса принято решение сделать слушания публичными. <…> Соответствует ли это упомянутое постановление в вопросе о статусе свидетелей по данному делу таким заявленным критериям? Мы сомневаемся", — сказала представитель МИД на брифинге.

Она напомнила, что Россия не участвует в этом процессе, но, поскольку обвинения выдвинуты против трех российских граждан, внимательно следит за ним и за соблюдением прав обвиняемых.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование провела международная следственная группа JIT, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.

При этом в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.