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2020-04-29T19:09
https://ria.ru/20200429/1570760389.html
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH17
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РИА Новости

МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH17

17:22 29.04.2020 (обновлено: 19:09 29.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала постановление окружного суда Гааги о сохранении анонимного статуса 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении Boeing.
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"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер. Чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения. Насколько мы понимаем, именно для демонстрации независимости и непредвзятости процесса принято решение сделать слушания публичными. <…> Соответствует ли это упомянутое постановление в вопросе о статусе свидетелей по данному делу таким заявленным критериям? Мы сомневаемся", — сказала представитель МИД на брифинге.
Она напомнила, что Россия не участвует в этом процессе, но, поскольку обвинения выдвинуты против трех российских граждан, внимательно следит за ним и за соблюдением прав обвиняемых.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование провела международная следственная группа JIT, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
При этом в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
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