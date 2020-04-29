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2020-04-29T17:18
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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РИА Новости

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

17:18 29.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте госдепа материал, он был посвящен вопросу создания в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2. Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая". Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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"На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта. Это не только наше мнение - подобная точка зрения высказывается в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества, собственно говоря, даже и конгресса США", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок вне зависимости от характеристик ее оснащения будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.
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"Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала, вот все, кому хочется это сделать, должны понимать, что согласно российской военной доктрине подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАВ мире
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