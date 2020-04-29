МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

"Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте госдепа материал, он был посвящен вопросу создания в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2. Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая". Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", - сказала Захарова на брифинге в среду.