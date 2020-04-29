Опорные лаборатории РФ включились в борьбу с коронавирусом

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские опорные лаборатории, проходящие ускоренную модернизацию для проведения испытаний продукции в целях экспорта, переориентированы на тестирование медицинских изделий, которые используются в борьбе с . Российские опорные лаборатории, проходящие ускоренную модернизацию для проведения испытаний продукции в целях экспорта, переориентированы на тестирование медицинских изделий, которые используются в борьбе с COVID-19 , и подтверждение безопасности товаров первой необходимости, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Проект развития российской лабораторной базы был запущен по инициативе Росаккредитации, Минэкономразвития и Минпромторга в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", руководителем которого выступает РЭЦ.

"Модернизация опорных лабораторий еще не завершена, но, учитывая важность мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению населения безопасными товарами и продуктами первой необходимости, 31 лаборатория уже активно переориентировалась на поддержку российских производителей и обеспечение сертификации в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, пять ключевых лаборатории Росздравнадзора и ФМБА России проводят тестирование медицинских изделий и фармацевтической продукции, медицинских масок, костюмов биологической защиты. Еще 6 опорных лабораторий Росстандарта, обеспечивают поверки на предприятиях, испытания масок, средств индивидуальной защиты, медизделий и оборудования, в том числе оборудования для поддержания жизнеобеспечения, а также пищевой продукции.

Подведомственные Россельхознадзору и Минобрнауки 11 опорных лабораторий также проводят испытания продуктов питания, включая товары первой необходимости. Восемь лабораторий Роспотребнадзора, имеющих оборудование для универсального спектра исследований, могут вести испытания как пищевой продукции, так и продукции первой необходимости, моющих, дезинфицирующих и антисептических средств, санитарно-гигиенических изделий и средств защиты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Модернизация опорных лабораторий носит ключевой характер для развития российского экспорта. Прежде всего, это связано с созданием современной лабораторной инфраструктуры. Она позволяет экспортерам провести испытания продукции на соответствие требованиям зарубежных стран дешевле, быстрее и в удобном для экспортера месте. Привлечение наших лабораторий в это непростое время к борьбе против вируса свидетельствует об их, во-первых, высокой компетенции, во-вторых, о хорошем технологическом потенциале, в-третьих, о широкой географии размещения", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АО "РЭЦ" Вероники Никишиной.