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2020-04-29T16:09
https://ria.ru/20200429/1570754510.html
В СЧП отметили проблемы с покупкой рецептурных препаратов в ряде регионов
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РИА Новости

В СЧП отметили проблемы с покупкой рецептурных препаратов в ряде регионов

16:08 29.04.2020 (обновлено: 16:09 29.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россияне не могут приобрести рецептурные препараты из-за ограничения работы поликлиник на фоне коронавируса, сообщила зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.
"В ряде субъектов РФ – это Якутия, Иркутская область, Рязанская, Красноярский край, Омская область, Московская область - пациенты, которым назначены рецептурные препараты по жизненным показаниям, не могут их приобрести, так как в условиях пандемии не могут получить рецепт на лекарство в поликлинике по месту регистрации в виду ограничения планового приема в поликлинике", - рассказала Киркора на пресс-конференции в режиме онлайн.
По ее словам, хотя в марте 2020 года Минздрав принял решение для регионов о внедрении электронных рецептов, их дистанционной выдаче, до сих пор не обеспечена возможность данного рецепта в дистанционной форме.
"Точно так же увеличение срока действия рецепта не поможет тем, кому необходимо сейчас получить этот рецепт, подошел срок сейчас. Вопрос связан, конечно, с интеграцией процедуры выдачи рецепта через портал Минздрава и соответствующего региона. Но в этой ситуации регионам необходимо активнее решить эту проблему, потому что каждый день промедления - это жизнь и здоровье пациентов в регионах", - отметила зампред Совета.
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Также она добавила, что необходимо введение дистанционной торговли лекарственных средств, в том числе без рецепта.
"Если по безрецептурным препаратам более-менее понятно, то с рецептурными возник более сложный вопрос. Принят данный нормативный акт был только в апреле, и до настоящего времени правила дистанционной торговли безрецептурными препаратами нет. И каким образом получить даже по имеющемуся рецепту дистанционно препарат очень сложно", - пояснила Киркора.
Кроме этого, она рассказала, что из-за перепрофилирования больниц прекращаются плановые госпитализации и операции, что также беспокоит граждан. "Сохранить высокотехнологическую медицинскую помощь мы обязаны. И не допустить ситуации, когда потеря жизней граждан будет уже не связана с коронавирусом", - подчеркнула зампред СПЧ.
"По всей стране у пациентов, у которых отменяются плановые операции по тем или иным причинам, возникает проблема, а когда же они эту помощь могут получить. И информация в настоящий момент времени для них недоступна, что вызывает серьезные опасения", - заключила она.
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