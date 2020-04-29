В Югре умер третий пациент с коронавирусом

"За прошедшие сутки (скончался) пациент в Нефтеюганской больнице старше 65 лет с целым рядом сопутствующих заболеваний. У него течение тяжелой коронавирусной пневмонии завершилось летальным исходом. Врачи делали все возможное для спасения его жизни, но финал печальный", - сказал Добровольский журналистам.