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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:52
https://ria.ru/20200429/1570741796.html
В Югре умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Югре умер третий пациент с коронавирусом

13:52 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Третий человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это мужчина старше 65 лет с рядом сопутствующих заболеваний, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
"За прошедшие сутки (скончался) пациент в Нефтеюганской больнице старше 65 лет с целым рядом сопутствующих заболеваний. У него течение тяжелой коронавирусной пневмонии завершилось летальным исходом. Врачи делали все возможное для спасения его жизни, но финал печальный", - сказал Добровольский журналистам.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Согласно информации регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, инфекция в округе выявлена у 366 человек, выздоровели 69 из них, двое ранее скончались - 70-летняя женщина в Сургуте и 50-летний вахтовик с Приобского месторождения, у обоих была пневмония.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСургутОбщество
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