В Югре умер третий пациент с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Третий человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это мужчина старше 65 лет с рядом сопутствующих заболеваний, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
"За прошедшие сутки (скончался) пациент в Нефтеюганской больнице старше 65 лет с целым рядом сопутствующих заболеваний. У него течение тяжелой коронавирусной пневмонии завершилось летальным исходом. Врачи делали все возможное для спасения его жизни, но финал печальный", - сказал Добровольский журналистам.
Согласно информации регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, инфекция в округе выявлена у 366 человек, выздоровели 69 из них, двое ранее скончались - 70-летняя женщина в Сургуте и 50-летний вахтовик с Приобского месторождения, у обоих была пневмония.
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