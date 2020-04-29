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2020-04-29T14:45
https://ria.ru/20200429/1570737508.html
В Киеве предложили "Газпрому" хранить газ на Украине
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РИА Новости

В Киеве предложили "Газпрому" хранить газ на Украине

12:58 29.04.2020 (обновлено: 14:45 29.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая труба на Украине
Газовая труба на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газовая труба на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) готов к переговорам с "Газпромом" относительно временного хранения российского газа, заявил глава компании Сергей Макогон.
Ранее таможенное оформление газа, транспортируемого на Украину для хранения в ПХГ, возможно было проводить только в режиме транзита, а украинский Таможенный кодекс определял срок таких перевозок в 31 сутки. Для большинства иностранных газовых трейдеров эти условия не были экономически приемлемыми, поясняет компания. Услугой таможенного склада уже пользовались такие компании, как немецкая RWE, польская PGNiG и другие.
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"Украинские ПХГ в три-пять раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть. У "Газпрома" есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ. Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 миллионов кубометров в сутки используется только в среднем 150 миллионов кубометров. То есть 28 миллионов кубометров в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение", — сказал он в интервью РБК.
По словам Макогона, если "Газпром" будет хранить газ в украинских ПХГ, то зимой, когда в Европе вырастет спрос, он сможет отправить его в ЕС.
"Думаю, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. Тогда "Газпрому" нужно будет еще значительнее снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение на Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", — сказал глава ОГТС.
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При этом он добавил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит через Украину после 2025 года в случае запуска "Северного потока — 2".
Макогон также отметил, что "Газпром" — крупнейший клиент ОГТС, поэтому компания намерена обеспечить полное выполнение всех договорных обязательств. "Мы хотим перевернуть страницу и спокойно работать, руководствуясь исключительно коммерческими интересами. Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из "Газпрома". Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно", — сказал он.
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года. За время действия договора Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.
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Популярные комментарии
Давно Украина не воровала российский газ, прямо соскучилась.
29 апреля, 13:06
Адам Ваксель
1155000114
Это как вору доверить свой кошелек.
29 апреля, 13:23
Правда - это странная штука.
10740000
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