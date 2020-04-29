В Киеве предложили "Газпрому" хранить газ на Украине

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) готов к переговорам с " Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) готов к переговорам с " Газпромом " относительно временного хранения российского газа, заявил глава компании Сергей Макогон

Ранее таможенное оформление газа, транспортируемого на Украину для хранения в ПХГ, возможно было проводить только в режиме транзита, а украинский Таможенный кодекс определял срок таких перевозок в 31 сутки. Для большинства иностранных газовых трейдеров эти условия не были экономически приемлемыми, поясняет компания. Услугой таможенного склада уже пользовались такие компании, как немецкая RWE, польская PGNiG и другие.

"Украинские ПХГ в три-пять раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть. У "Газпрома" есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ. Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 миллионов кубометров в сутки используется только в среднем 150 миллионов кубометров. То есть 28 миллионов кубометров в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение", — сказал он в интервью РБК

По словам Макогона, если "Газпром" будет хранить газ в украинских ПХГ, то зимой, когда в Европе вырастет спрос, он сможет отправить его в ЕС.

"Думаю, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. Тогда "Газпрому" нужно будет еще значительнее снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение на Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", — сказал глава ОГТС.

При этом он добавил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит через Украину после 2025 года в случае запуска " Северного потока — 2 ".

Макогон также отметил, что "Газпром" — крупнейший клиент ОГТС, поэтому компания намерена обеспечить полное выполнение всех договорных обязательств. "Мы хотим перевернуть страницу и спокойно работать, руководствуясь исключительно коммерческими интересами. Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из "Газпрома". Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно", — сказал он.