Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana

Вместе с барабанщиком из blink-182 Трэвисом Баркером, басистом Брайаном Ли и гитаристом Ником Маком он исполнил в прошлую пятницу 15 песен в манере вокалиста Nirvana Курта Кобейна (умер в 1994 году), в том числе "About a girl," "Heart-shaped box" и "Come as you are."