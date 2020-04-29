Турция осудила заявление Хафтара о переходе управления страной к армии

АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который заявил о переходе управления Ливией к военным, отказывается от политического диалога и стремится к установлению диктатуры, говорится в заявлении МИД Турции.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из Схиратского политического соглашения, результатом которого стало формирование базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Хафтар заявил, что управление страной переходит к армии.
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"Лидер незаконных вооруженных формирований на востоке Ливии Хафтар заявил, что не признает ливийское политическое соглашение, одобренное резолюцией Совбеза ООН 2259, и возглавит правительство страны в качестве командующего так называемой ЛНА. Этим он еще раз показал, что не хочет, чтобы кризис в Ливии был разрешен политическим путем, не поддерживает международные усилия в этом направлении, включая результаты Берлинской конференции, и стремится создать военную диктатуру в стране", - говорится в документе.
Отмечается, что этот шаг Хафтара приведет к углублению гуманитарной ситуации в Ливии, и международное сообщество должно без промедления отреагировать на него. "Турция будет продолжать решительно выступать в поддержку ливийского политического соглашения, законных институтов власти в стране и поддерживать усилия по политическому урегулированию", - заявил турецкий МИД.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.