Турция осудила заявление Хафтара о переходе управления страной к армии

"Лидер незаконных вооруженных формирований на востоке Ливии Хафтар заявил, что не признает ливийское политическое соглашение, одобренное резолюцией Совбеза ООН 2259, и возглавит правительство страны в качестве командующего так называемой ЛНА. Этим он еще раз показал, что не хочет, чтобы кризис в Ливии был разрешен политическим путем, не поддерживает международные усилия в этом направлении, включая результаты Берлинской конференции, и стремится создать военную диктатуру в стране", - говорится в документе.