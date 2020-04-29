Эр-Рияд призвал власти Южного Йемена отменить решение о самоуправлении

Переходный совет Южного Йемена заявил в ночь на воскресенье о введении самоуправления в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и поручил вооруженным силам и силам безопасности реализовать его.

"Ситуация в Адене и других южных провинциях должна вернуться к тому, что было до объявления о введении чрезвычайного положения со стороны Переходного совета, с подтверждением отмены любого шага в противоречие Эр-Риядскому соглашению", - отмечается в заявлении.

Саудовская Аравия вела переговоры с сепаратистами и властями в течение двух месяцев после захвата летом столицы юга Адена и других крупных городов на юге страны для подписания соглашения. Однако оно до сих пор осталось невыполненным.