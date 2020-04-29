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2020-04-29T03:47
https://ria.ru/20200429/1570716586.html
Эр-Рияд призвал власти Южного Йемена отменить решение о самоуправлении
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РИА Новости

Эр-Рияд призвал власти Южного Йемена отменить решение о самоуправлении

03:27 29.04.2020 (обновлено: 03:47 29.04.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in YemenДревние развалины города Мариб, Йемен
Древние развалины города Мариб, Йемен
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in Yemen
Древние развалины города Мариб, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии призвало Переходный совет Южного Йемена отменить решение ввести самоуправление в южных провинциях Йемена и вернуть ситуацию в прежнее русло, говорится в распространенном саудовским агентством новостей SPA заявлении кабинета министров.
Переходный совет Южного Йемена заявил в ночь на воскресенье о введении самоуправления в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и поручил вооруженным силам и силам безопасности реализовать его.
"Ситуация в Адене и других южных провинциях должна вернуться к тому, что было до объявления о введении чрезвычайного положения со стороны Переходного совета, с подтверждением отмены любого шага в противоречие Эр-Риядскому соглашению", - отмечается в заявлении.
Ранее воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призвала сепаратистов на юге Йемена отменить решение об объявлении Южного Йемена территорией на самоуправлении, заявив, что этот эскалационный шаг был предпринят в то время, когда усилия конфликтующих сторон должны быть сосредоточены на противодействии распространению коронавируса.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
29 апреля, 03:18
Помпео прокомментировал события в Южном Йемене
В ноябре прошлого года захватившие власть на юге Йемена сепаратисты из Переходного совета при посредничестве Саудовской Аравии заключили в Эр-Рияде мирное соглашение с йеменскими властями, которое предусматривало создание нового правительства в месячный срок с одинаковым представительством от юга и севера, возвращение правительства в Аден и передачу ему всех захваченных госучреждений.
Саудовская Аравия вела переговоры с сепаратистами и властями в течение двух месяцев после захвата летом столицы юга Адена и других крупных городов на юге страны для подписания соглашения. Однако оно до сих пор осталось невыполненным.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
9 апреля, 02:09
Гутерреш призвал правительство Йемена и хуситов начать переговоры
151023
Саудовская АравияЙеменЭр-Рияд (город)В мире
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