Стало известно, кого могут обязать регистрировать смартфон за плату

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возможное введение обязательной платной регистрации мобильных устройств в первую очередь затронет тех, кто приобретает новый смартфон, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.
"Логично предположить, что нововведение коснется новых партий смартфонов. Цена регистрации должна быть единой, ведь это не налог на роскошь, а борьба с кражами и серыми схемами ввоза телефонов. Учтивая, что средний срок пользования смартфоном составляет два-три года, надеюсь, что уже имеющиеся у граждан смартфоны регистрировать не придется", — сказал он.
28 апреля, 15:31Эксперт оценил идею обязательной регистрации смартфонов
Одна из целей законодательной новации — борьба с хищениями смартфонов. Однако, по мнению Соловьева, эта заявленная цель вторична по сравнению с контрольной и предупредительной.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила со ссылкой на законопроект группы сенаторов, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года.