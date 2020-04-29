Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T14:13
https://ria.ru/20200429/1570715530.html
Стало известно, кого могут обязать регистрировать смартфон за плату
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570668036_0:115:1881:1173_1036x0_80_0_0_d30825e9c58c181ab8d041ccff334c96.jpg
РИА Новости

Стало известно, кого могут обязать регистрировать смартфон за плату

02:15 29.04.2020 (обновлено: 14:13 29.04.2020)
14757
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возможное введение обязательной платной регистрации мобильных устройств в первую очередь затронет тех, кто приобретает новый смартфон, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.

"Логично предположить, что нововведение коснется новых партий смартфонов. Цена регистрации должна быть единой, ведь это не налог на роскошь, а борьба с кражами и серыми схемами ввоза телефонов. Учтивая, что средний срок пользования смартфоном составляет два-три года, надеюсь, что уже имеющиеся у граждан смартфоны регистрировать не придется", — сказал он.

Смартфон
28 апреля, 15:31
Эксперт оценил идею обязательной регистрации смартфонов
Одна из целей законодательной новации — борьба с хищениями смартфонов. Однако, по мнению Соловьева, эта заявленная цель вторична по сравнению с контрольной и предупредительной.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила со ссылкой на законопроект группы сенаторов, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года.
3666231354
Иван СоловьевТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Хм... да эт же первый шаг к чипированию..
29 апреля, 02:36
Денис Чистов
39520010
Меня терзают смутные сомнения. А не инициатива ли это со стороны продавцов электроники. Ведь во первых, как только вы вставляете симку в телефон, он автоматически регистрируется в сети именно по imei, во вторых imei можно поменять программно (где-то проще, где то сложнее). А вот подтолкнуть к срочной покупке (порой дорогостоящей) в кризис часть людей склонных к конспирологии, милое дело.
29 апреля, 03:00
Sergiy Rambus
5102002
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения сохранятся до появления вакцины от COVID-19, заявила Попова
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
16:23Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
16:12В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
16:11Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
Лента новостейМолния