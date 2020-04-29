Стало известно, кого могут обязать регистрировать смартфон за плату

"Логично предположить, что нововведение коснется новых партий смартфонов. Цена регистрации должна быть единой, ведь это не налог на роскошь, а борьба с кражами и серыми схемами ввоза телефонов. Учтивая, что средний срок пользования смартфоном составляет два-три года, надеюсь, что уже имеющиеся у граждан смартфоны регистрировать не придется", — сказал он.