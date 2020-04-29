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2020-04-29T08:04
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Из-за России Запад будет голодать
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РИА Новости

Из-за России Запад будет голодать

08:00 29.04.2020 (обновлено: 08:04 29.04.2020)
378032
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Желание иностранных СМИ во всем и всегда обвинять Россию — своего рода недобрая традиция, которой по большому счету уже много веков. Тот факт, что в распространении коронавируса на Западе принято обвинять Китай, а не Россию, — это редчайшее исключение из правил и большая удача. Но наши западные партнеры так просто от традиций не отказываются. И вот уже в текстах иностранных источников появляются обвинения в том, что Россия подрывает своими действиями глобальную продуктовую безопасность. Например, в свежем материале авторитетного американского агентства Bloomberg меры, предпринятые правительством России, наряду с мерами властей Казахстана и Вьетнама описываются как стратегия "умори голодом своего соседа" и интерпретируются в явно неодобрительном ключе.
Оказывается, на этот раз наша страна провинилась перед продвинутыми представителями мирового медийно-финансового сообщества: правительство ограничило экспорт зерна из России в условиях коронавирусного кризиса, причем с вполне прозрачной мотивацией, которая заключается в том, что обществу сейчас особенно необходима ценовая стабильность на продовольственном рынке. Нельзя сказать, что этот подход является хоть сколь-нибудь уникальным, ибо, как отмечают те же американские журналисты, так называемый продовольственный национализм (то есть приоритизация собственных потребителей перед иностранными покупателями) — это популярная практика среди стран, которые обычно занимаются экспортом продовольствия, и едва ли не самой первой страной, которая ограничила экспорт продовольствия во время эпидемии, был Вьетнам.
Суть обвинений сводится к тому, что в условиях эпидемии ограничение экспорта продовольствия на мировой рынок приведет к голоду, особенно в бедных странах, жители которых не смогут себе позволить покупать продовольствие по ценам, которые неизбежно вырастут из-за этих ограничений. Проблема в том, что в роли обвинителей в данном случае выступают те самые США и Евросоюз, чьи экспортеры зерна и будут поднимать цены на свою продукцию в условиях временного отсутствия на рынке предложения от других стран.
Уборка озимой пшеницы
28 апреля, 08:00
Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж
Получается, что американские экспортеры (которые вряд ли столкнутся с аналогичными экспортными ограничениями от правительства США) заработают дополнительные деньги на своих потребителях (тех из них, которые не умрут с голоду из-за недостатка денег), и при этом у американских медиа еще будет хватать наглости указывать на Россию, Вьетнам и Казахстан (но, конечно, прежде всего на Россию) как на страны, которые повели себя безответственно и способствовали продовольственному кризису на планете.
Несгибаемое американское желание и денег заработать, и всем мораль прочитать вызывает смешанные чувства, то есть нечто среднее между удивлением от наглости и отвращением от нее же.
Ситуация становится еще более интересной, если посмотреть с точки зрения исторической ретроспективы. Стоит вспомнить попытки наших европейских и американских партнеров убедить россиян в том, что обеспечение продовольственной безопасности и превращение России в "продовольственную сверхдержаву" является злом, а также напрасной тратой денег и сил. Внезапно выяснилось, что был создан экспортный потенциал, который позволяет нашей стране занимать на мировом рынке столь значимое место, что даже временное сокращение или ограничение российского экспорта вызывает серьезные переживания у импортеров.
Чтобы понять размах переживаний, достаточно посмотреть на логическую цепочку, приведенную в материале, опубликованном катарским телеканалом "Аль-Джазира", согласно которому именно российские действия опосредованно способствовали падению нескольких политических режимов и началу эпохи кровавых "цветных революций" в арабском мире.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
24 апреля, 17:07Распространение нового коронавируса
МВФ и ВТО обеспокоены ростом торговых ограничений на фоне коронавируса
"Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать". <...> Хотя отмечается, что ограничения оставляют достаточно места для того, чтобы обеспечить нормальные торговые потоки в это время года, Россия уже использовала всю квоту. <...> У России богатая история в смысле подрыва рынка пшеницы из-за ограничений или налогов, но последний раз полный запрет на экспорт вводился в 2010 году после засухи, уничтожившей посевы. Этот шаг привел к резкому росту цен фьючерсов на пшеницу, и некоторые исследователи посчитали этот запрет косвенным фактором "арабской весны".
Хотя глобальных поставок по-прежнему достаточно, воспоминания о нехватке продовольствия в прошлом возобновили дискуссию о продовольственном национализме. Такие организации, как Организация Объединенных Наций и Европейский союз, заявили, что риск социальных и политических беспорядков вновь возрастает в связи с пандемией, вызывающей социальную напряженность, а также высказались против необоснованных мер, которые могут нанести ущерб продовольственной безопасности и повысить цены (на продовольствие)".
Голодные дети Сомали
21 апреля, 14:20Распространение нового коронавируса
В ФАО оценили влияние COVID-19 на продовольственную ситуацию в мире
Опять же цены повышают французские экспортеры зерна, которые, по информации того же Bloomberg, распродают свои запасы, а виноваты во всем "продовольственные националисты". Для того чтобы ситуация развивалась совсем шаблонным образом осталось, чтобы европейские и американские политики в рамках борьбы за продовольственную безопасность планеты потребовали введения санкций против России или Вьетнама за повышение цен на зерно и рис.
Впрочем, помимо традиционной (ставшей уже автоматической и бессознательной) русофобии, у этой медийной кампании, которая уже постепенно переходит в политическую и дипломатическую плоскость, есть еще один важный аспект.
Магазин
16 апреля, 03:15Распространение нового коронавируса
В ООН считают, что голода из-за коронавируса не будет
Продовольственный кризис из-за коронавируса вполне может стать реальностью в ближайшие месяцы. Когда эксперты предупреждают о "голоде библейского масштаба", они не гиперболизируют риски — такое действительно может случиться, но Россия и другие страны, которые защищают своих потребителей, не имеют к этому никакого отношения.
Например, Евросоюз за последние годы превратился в эдакого "латифундиста", который разучился сам работать на земле и которому нужны батраки: Великобритания, Италия и другие страны ЕС испытывают острейший дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве, из-за которого можно потерять значительную часть урожая, а та часть, которая не будет потеряна, окажется намного более дорогой, чем обычно.
Например, журнал Forbes сообщал о том, что румынских гастарбайтеров для сбора урожая в Великобритании привозят чартерными рейсами.
В США может начаться дефицит мяса на прилавках, ибо крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия закрываются из-за массовых заболеваний коронавирусом. Американский телеканал NBC рассказывает, что "магазины могут увидеть нехватку мяса к концу недели на фоне закрытия (мясоперерабатывающих) предприятий".
Демонстранты во время акции протеста в Шарлотт, штат Северная Каролина
6 апреля, 08:00
Европа и США готовятся к голодным бунтам
В этих условиях кому-то может очень понравиться идея найти внешнего врага, который спрятал у себя все зерно и распространил дезинформацию о коронавирусе, и, возможно, даже съел (или вывез) все мясо. Только независимо от медийной истерики в адрес Китая, России или даже Вьетнама коронавирусные проблемы никуда не исчезнут, да и санкции против коронавируса ввести не получится.
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Коронавирус COVID-19продуктыАвторыВ мире
Популярные комментарии
А давайте применим слоган:"хлеб в обмен на золото". Пускай западный СМИ расскажут своим читателям, кто 100 лет назад сказал эту фразу в сторону Советской России.
29 апреля, 09:24
Nikolay Markov
7581720213
Обрабатываю свои 50 Соток. Пасу своих 36 баранов. Кормлю 24 утки, 5 индюков, 10 кур. Каждый день дою 3 коз. Содержу двух собак (одна из них алабай) и двух котов. У меня все OK. Мне пофиг на санкции и на повышение цен.
29 апреля, 09:39
Вячеслав Чикарин
4544240112
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