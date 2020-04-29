Ученые сделали важные открытия о картине "Девушка с жемчужной сережкой"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ученые из галереи Маурицхёйс (Голландия) обнародовали результаты масштабного Ученые из галереи Маурицхёйс (Голландия) обнародовали результаты масштабного исследования картины "Девушка с жемчужной сережкой" (1665 год) нидерландского художника Яна Вермеера. Они раскрыли несколько секретов одного из самых известных полотен в мире, сообщает The Guardian.

"Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка, — прокомментировала руководитель проекта Эбби Вандивере. — Где-то это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна".

Тем не менее, тщательно изучив портрет, реставраторы смогли сделать два крупнейших открытия: нашли ресницы у девушки и складки зеленой ткани на заднем плане, а не просто темный фон, как считали прежде.

Все это позволило сделать вывод, что на полотне изображен реальный человек. Ранее исследователи предполагали, что отсутствие ресниц у девушки может быть связано с тем, что Вермеер писал абстрактное лицо. Аналогичное объяснение относилось и к бесформенному пространству.

Реставраторы поняли и то, в какой технике работал живописец. Оказалось, что он начинал с коричневых и черных красок, прежде чем добавлять другие цвета, а еще постепенно переходил от фона к переднему плану.

Они точно определили, что те материалы, которые Вермеер использовал для создания красок, в XVII веке стоили дороже золота. Так, свинцовую руду, необходимую для создания белого цвета, привозили из северной части Англии, для красного цвета нужен был пигмент насекомых, которые обитают в Мексике и Южной Америке, а синий был сделан из полудрагоценного камня — афганского лазурита.

Легендарная жемчужина, скорее всего, — авторский вымысел. "У нее нет контура и крючка, чтобы повесить на ухо", — пояснила Вандивере.

Исследователи обнаружили несколько правок, которые вносил Вермеер. Он немного изменил положение уха, верхней части платка и задней части шеи.