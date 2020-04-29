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Искусство
Культура
2020-04-29T10:15
https://ria.ru/20200429/1570704940.html
Ученые сделали важные открытия о картине "Девушка с жемчужной сережкой"
https://cdn24.img.ria.ru/images/77710/54/777105413_0:368:1809:1385_1036x0_80_0_0_848416ff40d0e0249db8f96b8ea1bee4.jpg
РИА Новости

Ученые сделали важные открытия о картине "Девушка с жемчужной сережкой"

01:23 29.04.2020 (обновлено: 10:15 29.04.2020)
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© Ян ВермеерЯн Вермеер "Девушка с жемчужной сережкой". 1665-1667
Ян Вермеер Девушка с жемчужной сережкой. 1665-1667
© Ян Вермеер
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ученые из галереи Маурицхёйс (Голландия) обнародовали результаты масштабного исследования картины "Девушка с жемчужной сережкой" (1665 год) нидерландского художника Яна Вермеера. Они раскрыли несколько секретов одного из самых известных полотен в мире, сообщает The Guardian.

"Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка, — прокомментировала руководитель проекта Эбби Вандивере. — Где-то это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна".

Тем не менее, тщательно изучив портрет, реставраторы смогли сделать два крупнейших открытия: нашли ресницы у девушки и складки зеленой ткани на заднем плане, а не просто темный фон, как считали прежде.
Все это позволило сделать вывод, что на полотне изображен реальный человек. Ранее исследователи предполагали, что отсутствие ресниц у девушки может быть связано с тем, что Вермеер писал абстрактное лицо. Аналогичное объяснение относилось и к бесформенному пространству.
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Реставраторы поняли и то, в какой технике работал живописец. Оказалось, что он начинал с коричневых и черных красок, прежде чем добавлять другие цвета, а еще постепенно переходил от фона к переднему плану.
Они точно определили, что те материалы, которые Вермеер использовал для создания красок, в XVII веке стоили дороже золота. Так, свинцовую руду, необходимую для создания белого цвета, привозили из северной части Англии, для красного цвета нужен был пигмент насекомых, которые обитают в Мексике и Южной Америке, а синий был сделан из полудрагоценного камня — афганского лазурита.
Легендарная жемчужина, скорее всего, — авторский вымысел. "У нее нет контура и крючка, чтобы повесить на ухо", — пояснила Вандивере.
Исследователи обнаружили несколько правок, которые вносил Вермеер. Он немного изменил положение уха, верхней части платка и задней части шеи.

"Девушка еще не рассказала, кто она. Но теперь мы знаем о ней немного больше. И, конечно же, это не конец нашего исследования", — заключила директор галереи Маурицхёйс Мартина Госелинк.

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