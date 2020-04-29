Защитить и увлажнить: как ухаживать за кожей в период самоизоляции

В период самоизоляции наша кожа, казалось бы, не требует особого ухода, так как не подвергается воздействию окружающей среды. Однако практика показывает другое. Как ухаживать за кожей, когда сидишь дома, рассказала Светлана Матело, кандидат медицинских наук, руководитель научной лаборатории "WDS".

— Светлана Константиновна, почему возникает сухость кожи, когда сидишь дома и нет внешних воздействий (холода или ветра)?

— Сухость кожи и при нахождении дома может быть связана с банальной нехваткой поступающей в организм воды, которая необходима для многих процессов, происходящих внутри кожи. Поэтому, даже находясь дома, разумно помнить о нормах потребления воды в сутки в зависимости от веса и интенсивности физической активности.

Также сухость кожи может быть обусловлена несбалансированным питанием (дефицитом витаминов А, В 2 , D, F, Е, С) и неправильным уходом. Использование агрессивных очищающих средств — ПАВ, скрабов, горячей воды — приводит к нарушению защитного барьера кожи, в результате признаки сухости только усиливаются.

— Как правильно ухаживать за кожей в режиме самоизоляции?

— Важно правильно очищать кожу при помощи средств, содержащих мягкие ПАВ и скрабирующие частицы, обеспечивать эффективное питание и увлажнение.

Деликатное очищение кожи — важнейший этап ежедневного домашнего ухода, который определяет внешний вид кожи и цвет лица. Нельзя забывать про использование мягких скрабов (один-два раза в неделю), улучшающих цвет лица, и включать в ежедневный уход лосьоны-тоники, оказывающие увлажняющее действие и стимулирующие обменные процессы в коже.

В холодное время года даже дома рекомендуется использовать насыщенный уход, в котором защитные и питательные свойства крема преобладают над увлажняющими. Основа таких средств включает, как правило, масла арганы, оливковое, жожоба, зародышей пшеницы. С приходом жаркой погоды предпочтителен переход на более легкий уход за кожей с преобладанием увлажняющих активов. Идеальный выбор — сыворотка, которая имеет легкую текстуру, насыщенную необходимыми для кожи ингредиентами. При наличии проблемы сухой кожи лица рекомендуется использовать инновационные освежающие текстуры гель-кремов, которые обеспечивают интенсивное длительное увлажнение.

— Безвредно ли частое использование антисептиков и мыла?

— Интенсивное использование дезинфицирующих средств и частое мытье рук приводят к сухости кожи, нарушению нормального состояния микрофлоры ее поверхности. Заменить их в сложившейся ситуации нельзя, а вот снизить раздражающее действие на кожу можно. Для этого следует выбирать дезинфицирующие средства, в состав которых входят ингредиенты с успокаивающим, восстанавливающим, противовоспалительным действием и интенсивным увлажнением: гель алоэ вера, экстракты ромашки, липы, календулы и так далее. Такие средства обеспечивают одновременно эффективное дезинфицирующее действие, "умное" увлажнение и защиту кожи.

Также рекомендуется использовать увлажняющие и усиливающие восстановление кожи кремы, содержащие оливковое масло и масло жожоба, витамины Е, F, D-пантенол.

— При выходе из дома рекомендуется надевать одноразовые перчатки, но это тоже своего рода стресс для кожи рук — преет и не дышит. Как правильно носить это средство защиты?

— Одноразовые перчатки рекомендуется носить не более двух часов. После снятия перчаток руки необходимо помыть с мылом и обработать антисептическим средством, затем нанести увлажняющий крем. Важно помнить, что длительное применение увлажняющих средств повышает чувствительность кожи к ПАВ, поэтому применять их стоит по мере необходимости, давая коже возможность самовосстановления и регуляции своего водного баланса.

— Появилось время на дополнительный уход, например маски. Как часто и какие можно делать?

— Маска для лица — это ритуал ухода, позволяющий не только побаловать себя, но и быстро восстановить кожу. Наиболее актуально ежедневное использование тканевых масок, обеспечивающих интенсивное увлажнение кожи за счет гиалуроновой кислоты, гидролатов, экстрактов.

Оправданно и ежедневное применение ночных масок, так как восстановление клеток кожи происходит именно во время сна.

Раз в неделю можно добавить в уход крем-маски на основе питательных масел (оливы, арганы, ши), обеспечивающих интенсивное восстановление, регенерацию кожи с пептидами и витаминами в высоких концентрациях в составе, и маски-суперфуды на основе популярных сейчас экстрактов водорослей, семян и фруктов.

Основное правило при выборе масок — соответствие их типу кожи и возрастной категории, на которую она ориентирована.

— Многие используют народные методы для ухода за кожей — насколько это оправданно? Чем может быть опасно?

— Так называемые народные методы ухода за кожей давно отжили свое, так как риск от их использования в разы превышает возможную пользу. Опасность заключается в первую очередь в возможности возникновения аллергической реакции на любой из компонентов самодельных рецептур. Суммарный эффект на кожу от всех ингредиентов таких рецептов также непонятен, ведь не зря научные лаборатории всего мира вкладывают огромные инвестиции в изучение механизмов действия активов на кожу, изучают системы их доставки и способы консервации.

— Есть мнение, что даже дома надо наносить кремы с защитой от солнца — это миф или реальность?

— Необходимость использования дома традиционных солнцезащитных средств, обеспечивающих защиту от УФ-лучей как спектра А, так и Б, вызывает сомнение. Ведь только УФ-А лучи при наличии солнца над горизонтом проникают через стекла помещений и через одежду, вызывая повреждение кожи, а вот УФ-Б лучи в этом случае не опасны, поэтому дома в солнечную погоду важно применение кремов с УФ-А-фильтрами, содержащих в составе также антиоксиданты, увлажняющие и противовоспалительные активы.

При этом необходима обязательная ежедневная защита от видимого голубого света (экранов, мониторов всех наших гаджетов), который, как уже доказано, вызывает преждевременное старение кожи и образование морщин.

— У многих проблемы с качеством воды из-под крана, что тоже сказывается на коже. Как быть в такой ситуации?

— Для поддержания здорового внешнего вида кожи очень важен водный баланс. Основная проблема, связанная с плохим качеством воды, — это сухость и стянутость кожи после умывания. Как вариант можно использовать очищающие средства, которые не требуют наличия воды и становятся все более популярными (освежающая пудра, бальзам-праймер в виде стика), либо контролировать жесткость воды, обусловленную наличием солей магния и кальция.

— Какие ошибки чаще всего делают при уходе за кожей?

— Самая распространенная ошибка — неправильно подобранные средства для утреннего и вечернего очищения кожи, которые крайне важны для защиты от преждевременного старения. Далее, даже если они подобраны верно, — отсутствие регулярности применения.

Еще одна ошибка — неточность в определении типа кожи и, как следствие, использование средств, которые только усиливают имеющиеся проблемы кожи и делают ее чувствительной.

Частая смена средств основного ухода (кремов и сывороток, использование пробников) без учета того, что цикл полного обновления кожи составляет в среднем 28 дней, является еще одной ошибкой. И наконец, неконтролируемое частое применение жестких скрабов и пилингов, провоцирующих нарушение барьерной функции кожи и ее раздражение.

— Самоизоляция сказывается и на изменении питания, что тоже не лучшим образом отражается на коже. Что включить в свой рацион или что категорически исключить, чтобы не было проблем с внешним видом?

— Стресс и неправильное питание — одни из основных внешних факторов ускоренного старения кожи. Грамотный рацион питания позволяет взять под контроль состояние кожи.