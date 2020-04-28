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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T21:06
https://ria.ru/20200428/1570711547.html
Депутат предложила продлить ограничения для уязвимой категории россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570623716_0:191:3072:1919_1036x0_80_0_0_5a87477d17ce91197627ea397e3bf46e.jpg
РИА Новости

Депутат предложила продлить ограничения для уязвимой категории россиян

21:06 28.04.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПожилая женщина на набережной в Ялте
Пожилая женщина на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. При постепенном выходе из режима самоизоляции ограничения следует сохранить для уязвимых категорий граждан - старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и беременных женщин - до конца мая, пока заболеваемость не пойдёт на спад, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.
Президент РФ Владимир Путин в условия пандемии коронавируса предложил продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно.
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"Постепенный выход из режима самоизоляции может начаться уже с 12 мая. Считаю, что стоит сохранить ограничения для самых уязвимых категорий граждан, таких как пенсионеры старше 65, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины", - сказала Павлова.
Для этих категорий ограничения следует сохранять, "пока динамика (заболеваемости) не пойдет на снижение, но если учитывать сегодняшние сроки и прогнозы, то предполагаю, что до конца мая", считает парламентарий. "Надеемся, что не позже", - добавила Павлова.
Первыми из режима самоизоляции, считает депутат, выйдут системообразующие предприятия, без которых тяжело развиваться стране. Это, например, автомобильная промышленность, предприятия сельского хозяйства, продовольствия. Но принимать решения относительно специфики предприятий необходимо с опорой на объективную ситуацию в регионе, отметила Павлова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ПавловаГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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