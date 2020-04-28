В ООН прокомментировали выход Хафтара из Схиратского соглашения

Как указал Дюжаррик, и.о. спецпредставителя генсека ООН и главы миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Турко Уильямс провела переговоры с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, главой парламента Акиля Салехом, а "также рядом других лидеров". Она выразила позицию о том, что любые политические изменения должны проводиться демократическими средствами, а не посредством каких-либо военных инструментов, отметил Дюжаррик.