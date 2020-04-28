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2020-04-28T20:45
https://ria.ru/20200428/1570710194.html
В ООН прокомментировали выход Хафтара из Схиратского соглашения
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РИА Новости

В ООН прокомментировали выход Хафтара из Схиратского соглашения

20:25 28.04.2020 (обновлено: 20:45 28.04.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
ООН, 28 апр – РИА Новости. Ливийское политическое соглашение и институты, предусмотренные им, являются единственными международно признанными, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя недавнее заявление маршала Халифы Хафтара.
Маршал Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из Схиратского политического соглашения, результатом которого стало формирование базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Хафтар заявил, что управление страной переходит к армии.
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"У нас четкая позиция. Для нас ливийское политическое соглашение, институты, которые вытекали из этого соглашения, остаются единственными международно признанными рамками управления в Ливии. И это соответствует резолюциям Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать отказ Хафтара признавать ливийское политическое соглашение, подписанное в Схирате.
Создание ПНС стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
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Как указал Дюжаррик, и.о. спецпредставителя генсека ООН и главы миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Турко Уильямс провела переговоры с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, главой парламента Акиля Салехом, а "также рядом других лидеров". Она выразила позицию о том, что любые политические изменения должны проводиться демократическими средствами, а не посредством каких-либо военных инструментов, отметил Дюжаррик.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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001026
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарСтефан ДюжаррикЛивияООНВ мире
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