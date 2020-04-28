В "Газпроме" заявили о плановой подаче газа в "Силу Сибири"

"Нам известно о факте недовольства работников одной из подрядных организаций. Эксплуатационные подразделения ООО "Газпром добыча Ноябрьск" обеспечивают добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме", - заявили в компании.