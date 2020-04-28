Мурашко рассказал об оказании плановой и экстренной медицинской помощи

"Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также пациенты, находящиеся на гемодиализе, они требуют точно так же помощи плановой и экстренной. И она оказывается в полном объеме", - заявил Мурашко на совещании с президентом РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса в России, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".