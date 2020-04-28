Онлайн-конференция главы киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова

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30 апреля в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора киноконцерна "Мосфильм" Карена ШАХНАЗАРОВА в преддверии премьеры отреставрированной киноэпопеи Ю. Озерова "Освобождение" (1967 – 1971 гг.), которая состоится 9 мая на официальном Youtube-канале "Мосфильма".