Международные эксперты обсудили проведение конституционной реформы в РФ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В ходе работы круглого стола ассоциации НОМ ("Независимый общественный мониторинг") в формате видеоконференции эксперты из разных стран обсудили проведение конституционной реформы в России. Участники поговорили об организации общественного наблюдения за предстоящим голосованием, затронули вопросы причин изменения Конституции РФ и другие темы.

"Независимый общественный мониторинг" считает крайне важным взаимодействие с зарубежными экспертами, которое длится не первый год. Мы активно приглашаем международных коллег вести мониторинг избирательных процессов в Российской Федерации и сами выезжаем в зарубежные страны", – отметил в ходе видеоконференции член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

В свою очередь политолог и научный директор Германо-российского форума Александр Рар отметил, что необходимость принятия поправок к Конституции РФ вызвана историческими процессами.

"В коммунистическое время конституции были косметическими, в царской России Николай II не хотел воспринимать ее всерьез, ельцинская Конституция была слишком поспешной, она писалась в то время, когда еще шла борьба за власть, за будущую Россию. Мне кажется, что факт, что новую Конституцию нужно было принимать или исправлять старую, – абсолютно правильный шаг", — сказал Рар.

По мнению латвийского правозащитника Эйнарса Граудиньша, конституционная реформа в России имеет несколько основных целей. Одна из них – укрепление государственности в новых реалиях. Также эксперт отметил, что реформа необходима для закрепления социальных гарантий граждан.

Кроме того, Граудиньш отметил, что при нынешнем уровне развития интернет-технологий в России голосование вполне может пройти в электронном формате.

"Как показывает опыт выборов, которые буквально на днях проходили в Южной Корее, можно технологически все это сделать, то есть, соответственно, отдельные группы населения голосуют заранее, отдельные группы населения могут голосовать почтой или электронно и так далее. То есть все это организовать можно", – сказал Эйнарс Граудиньш.

Юрист и политолог из Венгрии Гилиан Дьердь подчеркнул, что предлагаемые к внесению поправки в Конституцию РФ должны способствовать укреплению России как социального, развитого и демократического государства.

"Поправки этого года подтверждают стабильность стратегического руководства на более длинную перспективу и одновременно усиливают и гибкость, и эффективность своевременного принятия решения государственным механизмом, включая высшие уровни власти", – заявил Гилиан Дьердь.