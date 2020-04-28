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2020-04-28T18:25
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Международные эксперты обсудили проведение конституционной реформы в РФ
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РИА Новости

Международные эксперты обсудили проведение конституционной реформы в РФ

18:25 28.04.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В ходе работы круглого стола ассоциации НОМ ("Независимый общественный мониторинг") в формате видеоконференции эксперты из разных стран обсудили проведение конституционной реформы в России. Участники поговорили об организации общественного наблюдения за предстоящим голосованием, затронули вопросы причин изменения Конституции РФ и другие темы.
"Независимый общественный мониторинг" считает крайне важным взаимодействие с зарубежными экспертами, которое длится не первый год. Мы активно приглашаем международных коллег вести мониторинг избирательных процессов в Российской Федерации и сами выезжаем в зарубежные страны", – отметил в ходе видеоконференции член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
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В свою очередь политолог и научный директор Германо-российского форума Александр Рар отметил, что необходимость принятия поправок к Конституции РФ вызвана историческими процессами.
"В коммунистическое время конституции были косметическими, в царской России Николай II не хотел воспринимать ее всерьез, ельцинская Конституция была слишком поспешной, она писалась в то время, когда еще шла борьба за власть, за будущую Россию. Мне кажется, что факт, что новую Конституцию нужно было принимать или исправлять старую, – абсолютно правильный шаг", — сказал Рар.
По мнению латвийского правозащитника Эйнарса Граудиньша, конституционная реформа в России имеет несколько основных целей. Одна из них – укрепление государственности в новых реалиях. Также эксперт отметил, что реформа необходима для закрепления социальных гарантий граждан.
Кроме того, Граудиньш отметил, что при нынешнем уровне развития интернет-технологий в России голосование вполне может пройти в электронном формате.
"Как показывает опыт выборов, которые буквально на днях проходили в Южной Корее, можно технологически все это сделать, то есть, соответственно, отдельные группы населения голосуют заранее, отдельные группы населения могут голосовать почтой или электронно и так далее. То есть все это организовать можно", – сказал Эйнарс Граудиньш.
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Юрист и политолог из Венгрии Гилиан Дьердь подчеркнул, что предлагаемые к внесению поправки в Конституцию РФ должны способствовать укреплению России как социального, развитого и демократического государства.
"Поправки этого года подтверждают стабильность стратегического руководства на более длинную перспективу и одновременно усиливают и гибкость, и эффективность своевременного принятия решения государственным механизмом, включая высшие уровни власти", – заявил Гилиан Дьердь.
В видеоконференции, организованной ассоциацией НОМ, приняли участие политологи, юристы, публицисты и правозащитники из Германии, Франции, Польши, Сербии и других стран.
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РоссияКонституция РФОбщество
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