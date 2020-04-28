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2020-04-29T02:16
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В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена
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РИА Новости

В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена

18:13 28.04.2020 (обновлено: 02:16 29.04.2020)
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© AP Photo / Alessandra TarantinoРыцари Мальты следуют за Джакомо Далла Торре-дель-Темпио-ди-Сангинетто во время шествия перед избранием великого магистра Мальтийского ордена.2 мая 2018
Рыцари Мальты следуют за Джакомо Далла Торре-дель-Темпио-ди-Сангинетто во время шествия перед избранием великого магистра Мальтийского ордена.2 мая 2018
© AP Photo / Alessandra Tarantino
РИМ, 28 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Великий магистр Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты) 75-летний Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто госпитализирован в одну из римских клиник в критическом состоянии, сообщила во вторник пресс-служба влиятельного католического ордена.
"Джакомо Далла Торре находится на лечении по поводу диагностированного ему заболевания с конца января. Обострение произошло сегодня, во вторник 28 апреля. Великий магистр находится под постоянным наблюдением", - говорится в сообщении.
Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года на специально созванном по этому случаю заседании Государственного совета, в котором приняли участие 54 выборщика, в том числе члены Суверенного совета (правительства), приоры, избранные кавалеры, а также 15 председателей национальных ассоциаций ордена, среди которых впервые были две женщины. Он стал 80-м великим магистром в истории этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.
Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН. Он поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, в том числе с Россией.
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Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в Иерусалиме в 1048 году крестоносцами. После захвата мусульманами Святой земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I.
В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме. Членами Мальтийского ордена, который активно занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся, сейчас являются 13,5 тысячи рыцарей. В реализации проектов ордена в 120 странах мира, в том числе в зонах острых международных конфликтов, в частности, в Сирии и Ираке, участвуют более 42 тысяч врачей и медицинских специалистов, а также около 80 тысяч волонтеров.
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РодосИерусалимРимООНВ мире
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