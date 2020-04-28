В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена

"Джакомо Далла Торре находится на лечении по поводу диагностированного ему заболевания с конца января. Обострение произошло сегодня, во вторник 28 апреля. Великий магистр находится под постоянным наблюдением", - говорится в сообщении.

Джакомо Далла Торре был избран главой Мальтийского ордена в мае 2018 года на специально созванном по этому случаю заседании Государственного совета, в котором приняли участие 54 выборщика, в том числе члены Суверенного совета (правительства), приоры, избранные кавалеры, а также 15 председателей национальных ассоциаций ордена, среди которых впервые были две женщины. Он стал 80-м великим магистром в истории этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.