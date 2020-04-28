В Совфеде допустили смягчение режима самоизоляции после 11 мая

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. После 11 мая может быть смягчен режим самоизоляции, однако требования по социальной дистанции должны сохраниться до конца мая, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Президент РФ Владимир Путин в условиях коронавируса заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
"После 11 мая может быть смягчен режим самоизоляции. Послабления могут коснуться прогулок граждан во дворе, использования спортивных площадок, но требования по социальной дистанции должны сохраниться до конца мая", - сказал Рязанский.
Он также отметил, что требования по небольшому количеству пассажиров в общественном транспорте и в вагонах метро также должны сохраняться. "Нельзя допустить повторных всплесков заболевания", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.