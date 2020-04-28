В Совфеде допустили смягчение режима самоизоляции после 11 мая

"После 11 мая может быть смягчен режим самоизоляции. Послабления могут коснуться прогулок граждан во дворе, использования спортивных площадок, но требования по социальной дистанции должны сохраниться до конца мая", - сказал Рязанский.

Он также отметил, что требования по небольшому количеству пассажиров в общественном транспорте и в вагонах метро также должны сохраняться. "Нельзя допустить повторных всплесков заболевания", - сказал он.