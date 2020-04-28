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2020-04-28T18:31
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Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в гособлигации Китая
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РИА Новости

Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в гособлигации Китая

18:31 28.04.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБанк Китая в Пекине
Банк Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство РФ разрешило инвестировать средства ФНБ в государственные долговые инструменты Китая в юанях, соответствующее постановление, подписанное премьером 26 апреля, опубликовано на официальном портале нормативных актов.
Документ вносит изменения в действующее постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" и включает Китай в перечень стран, в долговые инструменты которых можно вкладывать средства фонда.
В документе уточняются требования к таким бумагам: объем выпуска облигаций Китая должен быть не менее 1 миллиарда юаней.
Сейчас средства ФНБ до достижения его объема планки в 7% ВВП можно инвестировать только в самые надежные долговые инструменты иностранных государств. Помимо Китая, в перечень входят семнадцать стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.
Одновременно постановление включает юань в список валют для инвестирования средств ФНБ, куда до этого входили всего семь резервных валют: доллар США, евро, фунт стерлингов, австралийский и канадский доллар, швейцарский франк и японская иена.
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