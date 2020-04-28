Кубань в 2020 году сдала около 450 тысяч квадратных метров жилья

КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года сдал более 446 тысяч квадратных метров жилья, что на 4,3% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.
"С начала года сдано 53 многоквартирных дома общей площадью более 446 тысяч квадратных метров. Это 104,3% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя площадь квартир составила 48,2 квадратных метра. Также возведено более 3,2 тысячи домов индивидуальной застройки. Средняя площадь дома превышает 133 квадратных метра", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент строительства края.
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По вводу жилья регион традиционно занимает одно из лидирующих мест в России, уступая лишь Москве и Московской области. В ЮФО край – на первой строчке по объемам введенных квадратных метров. В первом квартале текущего года регион вновь вошел в тройку лидеров России.
В 2019 году в Краснодарском крае сданы около 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Ежегодное увеличение объемов ввода – одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда", отмечают краевые власти.