Кубань в 2020 году сдала около 450 тысяч квадратных метров жилья

"С начала года сдано 53 многоквартирных дома общей площадью более 446 тысяч квадратных метров. Это 104,3% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя площадь квартир составила 48,2 квадратных метра. Также возведено более 3,2 тысячи домов индивидуальной застройки. Средняя площадь дома превышает 133 квадратных метра", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент строительства края.