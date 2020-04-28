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2020-04-28T21:47
https://ria.ru/20200428/1570683800.html
Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы
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РИА Новости

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

14:40 28.04.2020 (обновлено: 21:47 28.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше помешать реализации проекта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Действующий оператор "Северного потока" — Nord Stream 2 AG — схожим образом прокомментировал эту информацию.
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
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Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
В конце марта польская PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и ей должны вернуть полтора миллиарда долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта из-за ее непосредственной связи с котировками природного газа на европейском рынке и решение касается поставок газа начиная с января 2014 года. Однако в "Газпром экспорте" сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью изданию Wprost отметил, что выступает за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если "Газпром" не заплатит PGNiG сумму, причитающуюся ей по решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это может затормозить процесс строительства "Северного потока — 2".
Строительство трубопровода Северный поток - 2
28 апреля, 15:50
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют "Северный поток — 2" на 50%.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
12 апреля, 19:07
Новак уверен в реализации "Северного потока — 2"
Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно реализовать проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Месторождение природного газа к северу от Басры, Ирак
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Сюрприз: газовый кризис следует за нефтяным. Что теперь будет
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2PGNiGГазпромПольшаЭкономика
Популярные комментарии
Ни чего не знаем, не ведаем, но придёт время платить, заплатим. На внутреннем рынке все потери отобьем.
28 апреля, 18:18
ОМОлег Михайлов
49414373
Как только платили Украине по решению суда,сразу туда пошли остальные. Был прецидент и это всем развязало руки. Ещё долго думаю будут на России зарабатывать.
28 апреля, 18:45
Andrej Kozakov
53202023
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