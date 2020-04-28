Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оператор Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше помешать реализации проекта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Действующий оператор "Северного потока" — Nord Stream 2 AG — схожим образом прокомментировал эту информацию.

В конце марта польская PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и ей должны вернуть полтора миллиарда долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта из-за ее непосредственной связи с котировками природного газа на европейском рынке и решение касается поставок газа начиная с января 2014 года. Однако в " Газпром экспорте " сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью изданию Wprost отметил, что выступает за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если " Газпром " не заплатит PGNiG сумму, причитающуюся ей по решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это может затормозить процесс строительства "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют "Северный поток — 2" на 50%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.