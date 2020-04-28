Челябинские власти планируют возобновить достройку ряда проблемных домов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Челябинская область рассчитывает в текущем году возобновить возведение около половины объектов незавершенного жилищного строительства с долевым участием жителей региона, сообщил во вторник замгубернатора Сергей Шаль.

По словам Шаля, в Челябинской области 46 проблемных объектов строительства, это около 3,3 тысячи человек, ожидающих свои квартиры. Он напомнил, что 1 июля прошлого года ситуация коренным образом изменилась и государством было принято решение о возможности достройки объектов из бюджетных средств, с помощью фонда ДОМ.РФ.

"По некоторым домам уже приняты адресные решения. Мы подписали с фондом ДОМ.РФ соглашение по 22 объектам, которые будут достраиваться либо будут производиться выплаты (дольщикам). По всем остальным объектам мы направили все свои предложения в ДОМ.РФ. Часть будет достроена силами подрядных организаций региона - это 13 объектов... По срокам, мы надеемся, что половина объектов строительства будет возобновлена уже в этом году", - сказал он журналистам.

Он отметил, что несмотря на нынешнюю ситуацию по коронавирусу, все стройки в регионе функционируют с соблюдением всех мер предосторожности и карантинных мероприятий. Он напомнил, что губернатор Алексей Текслер уже подписал обращение в адрес фонда ДОМ.РФ и министерства строительства и дорожного хозяйства, чтобы "наши объекты были достроены".

Как ранее сообщал Текслер, в ближайшее время предстоит решить судьбу еще 33 домов с долевым участием, в том числе по двум из них уже есть решение - в Челябинске дом на улице Доватора, 46 будет достраиваться за счет фонда, а в Миассе дольщики "Жилищно-инвестиционной компании" получат денежную компенсацию. Также на достройку 21 дома заключены соглашения с фондом, по оставшимся домам продолжается работа - все необходимые средства в региональном бюджете для софинансирования программы " ДОМ.РФ " заложены, пояснял он.

Президент РФ принял решение о докапитализации фонда "ДОМ.РФ" на 30 миллиардов рублей, а также выдаче фонду гарантий Минфина РФ на 50 миллиардов рублей. По словам Текслера, эти деньги в том числе пойдут на достройку проблемных домов, "и мы надеемся, что уже в этом году по всем домам будут приняты конкретные решения, и в ближайшие год-два они будут достроены".