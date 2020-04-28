Челябинские власти планируют возобновить достройку ряда проблемных домов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Челябинская область рассчитывает в текущем году возобновить возведение около половины объектов незавершенного жилищного строительства с долевым участием жителей региона, сообщил во вторник замгубернатора Сергей Шаль.
По словам Шаля, в Челябинской области 46 проблемных объектов строительства, это около 3,3 тысячи человек, ожидающих свои квартиры. Он напомнил, что 1 июля прошлого года ситуация коренным образом изменилась и государством было принято решение о возможности достройки объектов из бюджетных средств, с помощью фонда ДОМ.РФ.
"По некоторым домам уже приняты адресные решения. Мы подписали с фондом ДОМ.РФ соглашение по 22 объектам, которые будут достраиваться либо будут производиться выплаты (дольщикам). По всем остальным объектам мы направили все свои предложения в ДОМ.РФ. Часть будет достроена силами подрядных организаций региона - это 13 объектов... По срокам, мы надеемся, что половина объектов строительства будет возобновлена уже в этом году", - сказал он журналистам.
Он отметил, что несмотря на нынешнюю ситуацию по коронавирусу, все стройки в регионе функционируют с соблюдением всех мер предосторожности и карантинных мероприятий. Он напомнил, что губернатор Алексей Текслер уже подписал обращение в адрес фонда ДОМ.РФ и министерства строительства и дорожного хозяйства, чтобы "наши объекты были достроены".
Как ранее сообщал Текслер, в ближайшее время предстоит решить судьбу еще 33 домов с долевым участием, в том числе по двум из них уже есть решение - в Челябинске дом на улице Доватора, 46 будет достраиваться за счет фонда, а в Миассе дольщики "Жилищно-инвестиционной компании" получат денежную компенсацию. Также на достройку 21 дома заключены соглашения с фондом, по оставшимся домам продолжается работа - все необходимые средства в региональном бюджете для софинансирования программы "ДОМ.РФ" заложены, пояснял он.
Президент РФ принял решение о докапитализации фонда "ДОМ.РФ" на 30 миллиардов рублей, а также выдаче фонду гарантий Минфина РФ на 50 миллиардов рублей. По словам Текслера, эти деньги в том числе пойдут на достройку проблемных домов, "и мы надеемся, что уже в этом году по всем домам будут приняты конкретные решения, и в ближайшие год-два они будут достроены".
По данным министерства строительства и инфраструктуры региона, так, в декабре 2019 года Фонд помощи дольщикам принял решение достроить дом ЖСК "Доватора-46" (98 дольщиков) в Челябинске. На эти цели из бюджета области выделено 38,9 миллиона рублей, остальные средства направят из федерального фонда. Кроме того, как поясняет минстрой, для дольщиков "Жилищной инвестиционной компании" открыта запись на подачу документов в банк-агент ДОМ.РФ для получения компенсаций, всего получить выплаты смогут 118 семей.