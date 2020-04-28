На Ямале лишь треть зараженных коронавирусом лечится в больнице

Согласно данным оперштаба, за сутки на Ямале выявлено 12 новых инфицированных, всего - 387, из них 77 ранее выздоровели.

"В стационарах лечение проходят 108 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции - 201 заболевший... Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают как удовлетворительное или средней тяжести", - говорится в сообщении.

Большинство заболевших, выявленных в ЯНАО, являются рабочими с нефтегазовых месторождений и предприятий ТЭК. Среди них 143 вахтовика из Сабетты, где находятся крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа, международный аэропорт и одноименный вахтовый поселок, а также 16 рабочих, вывезенных из Чаяндинского месторождения в Якутии.