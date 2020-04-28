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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T11:44
https://ria.ru/20200428/1570669931.html
В Красноярском крае умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае умерли два пациента с коронавирусом

11:44 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Красноярском крае, общее число летальных случаев достигло семи, сообщили журналистам в минздраве региона.
"Скончались два человека, оба - возрастные пациенты из Ачинска и Красноярска. На аппаратах ИВЛ находятся восемь человек, все - в Красноярске", - сообщила представитель министерства.
В региональном главке Роспотребнадзора пояснили, что к настоящему времени в крае зарегистрировано 574 случая COVID-19, из них 41 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайАчинскКрасноярск
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