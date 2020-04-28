В Красноярском крае умерли два пациента с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Красноярском крае, общее число летальных случаев достигло семи, сообщили журналистам в минздраве региона.
"Скончались два человека, оба - возрастные пациенты из Ачинска и Красноярска. На аппаратах ИВЛ находятся восемь человек, все - в Красноярске", - сообщила представитель министерства.
В региональном главке Роспотребнадзора пояснили, что к настоящему времени в крае зарегистрировано 574 случая COVID-19, из них 41 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.