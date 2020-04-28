Онлайн-брифинг Уполномоченного по правам человека в РФ Т. Москальковой

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29 апреля в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны МОСКАЛЬКОВОЙ по вопросам защиты прав и свобод человека в условиях пандемии COVID-19, а также в контексте предстоящего 75-летнего юбилея Великой Победы.