Онлайн-брифинг Уполномоченного по правам человека в РФ Т. Москальковой

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Также будет прокомментирована деятельность Евразийского альянса омбудсменов, в который входят главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, заседание которого впервые пройдет в формате видеоконференц-связи также 29 апреля.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Также будет прокомментирована деятельность Евразийского альянса омбудсменов, в который входят главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, заседание которого впервые пройдет в формате видеоконференц-связи также 29 апреля.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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