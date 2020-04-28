В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Тверской области за сутки выросло на девять и составило 507, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 6 411 новых случаев, в том числе девять - в Тверской области.

"Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 1 255 человек.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 467 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - сообщают областные власти.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.