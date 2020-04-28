В Ярославской области умерла четвертая пациентка с коронавирусом

Ранее в регионе скончались мужчина 1951 года рождения, женщина 60 лет и женщина старше 70 лет. Сообщалось, что у всех были сопутствующие заболевания.

"К сожалению, есть один смертельный случай - умерла женщина 59 лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования родным и близким ", - написал Миронов на своей странице в Facebook.

По его словам, количество зараженных COVID-19 в регионе увеличилось на 47 - до 456 человек.

"За сутки в Ярославской области от коронавирусной инфекции выздоровели 17 человек. Статистика сегодня такая: выздоровевших – 43 человека", - проинформировал глава региона.