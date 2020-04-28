Эксперт рассказал, чем грозит россиянам ранний выход из самоизоляции

"Сейчас хорошая погода уже во многих регионах. Если люди начнут выходить общаться, то мы спустя 5-7 дней получим очередную вспышку заболеваемости и в определенном проценте – смертности", - сказал Коновалов РИА Новости.

"Скорее всего, говорить об окончании пандемии можно будет только когда процесс будет полностью под контролем: инфицированные будут определены и разобщены со здоровыми неболевшими. Это, конечно, утопия, поэтому вспышки инфекции будут сохраняться, однако медицинская помощь сможет быть своевременно оказана, медработники перестанут постоянно инфицироваться сами от больных, в том числе амбулаторных, и выпадать из процесса помощи, погибать", - пояснил Коновалов.