Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви во вторник встречают В Русской православной церкви во вторник встречают Радоницу – день, когда мертвых можно поздравить с Воскресением Христовым, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

"Мы веруем, что есть церковь земная и небесная. Те, кто отошел в мир иной – пребывают с Богом в ожидании Страшного суда. В эти пасхальные дни мы как бы встречаемся с ними, поздравляем их с праздником. Потому так и называется праздник: в Пасху мы вспоминаем родных не только со скорбью, но и радостно", - сказал РИА Новости Калинин.

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели. Для поминовения во время литургии из просфор (хлебцев) вынимают частицы и опускают их в чашу с вином. Эти частицы - символическая жертва Богу за живущих и умерших. Вино становится во время богослужения кровью Христовой. И таким образом, вместе с частицами омываются кровью Иисуса грехи людей, которых поминают за литургией.

Также люди приносят в храм на общую трапезу еду: куличи и другие яства. "Так сложилось, что мы поминаем усопших и на литургии, и после богослужения – на трапезе. Когда мы благословляем эти символические приношения, то, как правило, говорим: "Помяни Господи, принесших и их же ради" - то есть и тех, кто принес, и тех, за кого принесли эти приношения. Это не литургическая жертва, но добрая традиция", - пояснил священник.

Другая традиция Радоницы – посещение кладбищ. Однако, как отметил ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда , практика посещения кладбищ на Пасху – традиция не церковная, а советская. К тому же кладбища зарыты для посетителей в ряде регионов из-за распространения коронавируса.

В условиях эпидемии на Радоницу возможно подать в храмы записки об упокоении и помолится дома. "В храмах будет совершаться богослужение и молитва об усопших. Можно подавать записки через сайты храмов, чтобы усопших помянули, вынули частичку. Еще люди молятся и зажигают свечи дома", - подытожил Калинин.