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Религия и мировоззрение
2020-04-28T01:13
https://ria.ru/20200428/1570655047.html
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155329/59/1553295908_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_22a6ec4b789e8754f97b2539cd1179a8.jpg
РИА Новости

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

01:13 28.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХрам Святой Блаженной Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Храм Святой Блаженной Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Храм Святой Блаженной Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви во вторник встречают Радоницу – день, когда мертвых можно поздравить с Воскресением Христовым, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
"Мы веруем, что есть церковь земная и небесная. Те, кто отошел в мир иной – пребывают с Богом в ожидании Страшного суда. В эти пасхальные дни мы как бы встречаемся с ними, поздравляем их с праздником. Потому так и называется праздник: в Пасху мы вспоминаем родных не только со скорбью, но и радостно", - сказал РИА Новости Калинин.
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели. Для поминовения во время литургии из просфор (хлебцев) вынимают частицы и опускают их в чашу с вином. Эти частицы - символическая жертва Богу за живущих и умерших. Вино становится во время богослужения кровью Христовой. И таким образом, вместе с частицами омываются кровью Иисуса грехи людей, которых поминают за литургией.
Также люди приносят в храм на общую трапезу еду: куличи и другие яства. "Так сложилось, что мы поминаем усопших и на литургии, и после богослужения – на трапезе. Когда мы благословляем эти символические приношения, то, как правило, говорим: "Помяни Господи, принесших и их же ради" - то есть и тех, кто принес, и тех, за кого принесли эти приношения. Это не литургическая жертва, но добрая традиция", - пояснил священник.
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Другая традиция Радоницы – посещение кладбищ. Однако, как отметил ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, практика посещения кладбищ на Пасху – традиция не церковная, а советская. К тому же кладбища зарыты для посетителей в ряде регионов из-за распространения коронавируса.
В условиях эпидемии на Радоницу возможно подать в храмы записки об упокоении и помолится дома. "В храмах будет совершаться богослужение и молитва об усопших. Можно подавать записки через сайты храмов, чтобы усопших помянули, вынули частичку. Еще люди молятся и зажигают свечи дома", - подытожил Калинин.
Для домашней молитвы на сайте Русской православной церкви опубликовали "Последование панихиды пасхальным чином в день Радоницы для домашнего совершения".
Посещение кладбищ в день Радоницы
27 апреля, 17:39Религия и мировоззрение
"Это дикое суеверие!" Почему Радоницу отмечают неправильно
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Религия и мировоззрениеРадоницаВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
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