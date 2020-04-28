В Индии зоозащитники спасли слона, упавшего в колодец

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В индийском штате Карнатака зоозащитники спасли слона, упавшего в колодец, сообщает UPI.
Rescued the male elephant fallen into agricultural well in Hoogyam ,MM Hills Wildlife Sanctuary.Thanks to villagers ,police ,media and forest frontline staff for cooperating.— Yedukondalu V IFS (@ifs_yedukondalu) April 23, 2020
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На территории заповедника слон упал в сельскохозяйственный колодец.
Местные жители обратились к полицейским, которые вызвали службу по защите дикой природы.
На кадрах видно, что спасателям пришлось пригнать экскаватор. С его помощью уменьшили высоту стенок колодца, и животное смогло выбраться наружу.