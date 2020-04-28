В Индии зоозащитники спасли слона, упавшего в колодец

На территории заповедника слон упал в сельскохозяйственный колодец.

Местные жители обратились к полицейским, которые вызвали службу по защите дикой природы.

На кадрах видно, что спасателям пришлось пригнать экскаватор. С его помощью уменьшили высоту стенок колодца, и животное смогло выбраться наружу.