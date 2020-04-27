Член СПЧ призвал скорректировать положения нового КоАП

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что некоторые положения в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях ( КоАП ) нуждаются в серьезной корректировке, в частности по бездействию при нарушении тишины ночью, так как нечеткие формулировки могут нарушать права граждан.

Ранее Минюст РФ предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто, например, не может успокоить лающую собаку или не отключает сигнализацию на авто.

"Я считаю, что некоторые положения кодекса нуждаются в серьезной корректировке, в частности положения. Эти нечеткие, порой абсурдные формулировки могут нарушать права граждан. Потому что есть претензии к некоторым статьям данного Кодекса, в частности ответственности за шум в ночное время. Это наиболее активно обсуждается в социальных сетях. И, как я вижу, даже у некоторых депутатов и сенаторов вызывает критические замечания", - сказал РИА Новости Брод.

По его мнению, правительство и Госдума , когда будут продолжать работать над Кодексом должны учитывать мнение юристов, правозащитников и профильных экспертов, также необходимо будет провести общественные слушания и в Госдуме, и в Общественной палате, иначе документ выйдет сырым и будет постоянно давать сбой на практике.

"Предложу коллегам обратить внимание на необходимость провести экспертизу предлагаемого Кодекса", - добавил правозащитник.

Кроме этого, он отметил, что в том, что Минюст не стал в проекте повышать штрафы, скорее всего, учитываются и сложности нынешнего периода, падения доходов, снижения уровня жизни в условиях пандемии коронавируса и последующего непростого периода восстановления экономики и малого бизнеса.

Ответственный секретарь Совета Александр Точенов в свою очередь добавил, что в вопросе штрафов главное – профилактика.