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2020-04-27T22:28
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Член СПЧ призвал скорректировать положения нового КоАП
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РИА Новости

Член СПЧ призвал скорректировать положения нового КоАП

22:28 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что некоторые положения в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нуждаются в серьезной корректировке, в частности по бездействию при нарушении тишины ночью, так как нечеткие формулировки могут нарушать права граждан.
Ранее Минюст РФ предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто, например, не может успокоить лающую собаку или не отключает сигнализацию на авто.
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"Я считаю, что некоторые положения кодекса нуждаются в серьезной корректировке, в частности положения. Эти нечеткие, порой абсурдные формулировки могут нарушать права граждан. Потому что есть претензии к некоторым статьям данного Кодекса, в частности ответственности за шум в ночное время. Это наиболее активно обсуждается в социальных сетях. И, как я вижу, даже у некоторых депутатов и сенаторов вызывает критические замечания", - сказал РИА Новости Брод.
По его мнению, правительство и Госдума, когда будут продолжать работать над Кодексом должны учитывать мнение юристов, правозащитников и профильных экспертов, также необходимо будет провести общественные слушания и в Госдуме, и в Общественной палате, иначе документ выйдет сырым и будет постоянно давать сбой на практике.
"Предложу коллегам обратить внимание на необходимость провести экспертизу предлагаемого Кодекса", - добавил правозащитник.
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Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
Кроме этого, он отметил, что в том, что Минюст не стал в проекте повышать штрафы, скорее всего, учитываются и сложности нынешнего периода, падения доходов, снижения уровня жизни в условиях пандемии коронавируса и последующего непростого периода восстановления экономики и малого бизнеса.
Ответственный секретарь Совета Александр Точенов в свою очередь добавил, что в вопросе штрафов главное – профилактика.
"Эта мера профилактическая. Нарушил по неосторожности, по незнанию, предупредить – не надо сразу взыскивать, строгость проявлять. Это не послабление, это правильный подход. Если повторное нарушение, тогда уже пожалуйста. А первое – профилактическое… Вопрос не в том, чтобы собрать, как можно больше штрафов, а вопрос в том, чтобы обеспечить недопущение нарушений", - подчеркнул он.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Совет по правам человека при Президенте РФАлександр БродОбщество
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