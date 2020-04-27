В Госдуме предложили признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, зампредседателя межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Ольга Епифанова предлагает председателю правительства России Михаилу Мишустину предусмотреть, что пандемия COVID-19 для ряда случаев может являться обстоятельством непреодолимой силы.
Как рассказала РИА Новости Епифанова, коллегия адвокатов прислала ей как заместителю председателя межфракционной парламентской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса предложения по помощи такому бизнесу. Многие предложения показались ей заслуживающими внимания, и они были направлены председателю правительства России.
"В числе инициатив от коллегии адвокатов — предусмотреть, что пандемия COVID-19 может являться обстоятельством непреодолимой силы. Предложение наверняка вызовет дискуссию. Но этот вопрос, без сомнения, поднимать надо", - сказала парламентарий.
Она отметила, что в парламентскую комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса приходит много предложений, все понимают, как необходимо сохранить этот сектор экономики, и нужно "думать на перспективу". Сейчас, как подчеркнули Епифанова, "большинство предприятий малого и среднего бизнеса не обладают достаточной финансовой прочностью, но при этом являются работодателями и налогоплательщиками, реализовывают необходимые людям товары и услуги, создают здоровую конкурентную среду", и потеря хотя бы части из них "может стать невосполнимой для нашей экономики".
В таких случаях "избыточные меры поддержки лучше, чем недостаточные", уточнила депутат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.