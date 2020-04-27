В Госдуме предложили признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы

Как рассказала РИА Новости Епифанова, коллегия адвокатов прислала ей как заместителю председателя межфракционной парламентской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса предложения по помощи такому бизнесу. Многие предложения показались ей заслуживающими внимания, и они были направлены председателю правительства России.

"В числе инициатив от коллегии адвокатов — предусмотреть, что пандемия COVID-19 может являться обстоятельством непреодолимой силы. Предложение наверняка вызовет дискуссию. Но этот вопрос, без сомнения, поднимать надо", - сказала парламентарий.

Она отметила, что в парламентскую комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса приходит много предложений, все понимают, как необходимо сохранить этот сектор экономики, и нужно "думать на перспективу". Сейчас, как подчеркнули Епифанова, "большинство предприятий малого и среднего бизнеса не обладают достаточной финансовой прочностью, но при этом являются работодателями и налогоплательщиками, реализовывают необходимые людям товары и услуги, создают здоровую конкурентную среду", и потеря хотя бы части из них "может стать невосполнимой для нашей экономики".